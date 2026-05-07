Cursul valutar BNR comunicat în 7 mai 2026

1 EURO = 5.2661 Lei -0.0027 Lei

1 USD = 4.4727 Lei -0.0019 Lei

1 EURO = 1.1774 USD -0.0001 USD

Cu câteva zeci de minute înainte ca Banca Națională a României să anunțe cursul oficial de referință pentru euro, pe piața interbancară, moneda unică europeană era cotată la 5.2678 lei. Acest nivel se plasează în proximitatea cursului oficial de 5,268 lei înregistrat miercuri, 6 mai, dar și a cursului interbancar din aceeași zi de 5,25-5,26 lei pentru un euro.

Fiecare zi din această săptămână a adus noi maxime istorice pentru cursul de schimb leu/Euro. Acum un an, cursul BNR a sărit în trei zile de la 4,9775 la 5,1222, însemnând 2,9%. Anul acesta, de la 5.1004 pe 29 aprilie, cotația a ajuns 5.2688 pe 7 mai, un avans de 3,3%. Variațiile procentuale sunt asemănătoare, deocamdată, dar contextul este diferit, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

După spargerea pragului de 5 lei anul trecut, piețele - și românii - se reobișnuiseră cu valori aflate inițial în apropiere, apoi cu oscilații reduse în jurul reperului 5,1, arată analistul. În această perioadă, însă, cursul a focalizat incertitudinea politică, în timp ce bursa și piața de datorie suverană au rămas relaxate. Contextul global este marcat de transformări, iar mobilitatea capitalului poate crește, însemnând potențial pentru oscilații mai ample decât anul anterior.

„Economia semi-euroizată, unde facturi la servicii de comunicații sau televiziune, achiziții de valoare mare precum mașinile sau casele și chiar servicii diverse resimte orice creștere vizibilă a Euro drept o scădere a puterii de cumpărare. Valoarea creditelor în Euro și alte valute a scăzut cu 12,5% anual pentru persoane fizice, arată datele BNR pentru martie, dar pentru companii a crescut cu 15,1%. În total, aproximativ o treime (32,2%) din credite sunt denominate în valută, ceea ce înseamnă rate mai mari, concentrate în domeniul firmelor, care înfruntă deja provocări precum fiscalitatea în creștere, energia și volatilitatea tehnologică”, explică consultantul.

Euro-leu operează, de asemenea, ca semnal, mai arată acesta. Pe lângă obișnuita goană după cursul cel mai bun, fie în aplicații bancare, fie la casele valutare, un salt al cursului poate deturna timp și atenție într-o perioadă deja plină de evenimente locale și internaționale. În plus, acesta determină și o schimbare de psihologie: consumatorii devin mai atenți la cheltuieli, comercianții și furnizorii de servicii mai prudenți, și totul într-un mediu marcat de costurile la combustibili.