El este bănuit că a înșelat 130 de oameni și ar fi încasat fraudulos peste 100 de mii de lei. Bărbatul este cunoscut în mediul online unde postează videoclipuri în care se laudă că ajută persoane în vârstă. Dar anchetatorii spun că le folosea datele personale și primea banii în conturi deschise pe numele lor.

Individul, acuzat acum de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea, are pe platforma de socializare unde obișnuia să posteze peste 380 de mii de urmăritori. Poza mereu în binefăcător al unor persoane sărmane, de regulă, în vârstă.

Cum profita de oameni sărmani pe care pretindea că îi ajuta

În comuna Dragomirești tânărul s-a trezit cu mascații la poartă. Potrivit anchetatorilor, între august 2024 și ianuarie 2025, el ar fi publicat online anunțuri fictive, în care oferea spații de cazare, în special pe litoral.

Cei interesați plăteau un avans. Apoi, când oamenii ajungeau la spațiul de cazare, constatau că au fost înșelați. Banii, peste 103 mii de lei, au ajuns în conturi bancare deschise fraudulos de tânăr, folosind identitatea unor persoane sărmane pe care se lăuda că le ajută.

Vecinii sunt șocați de povestea tânărului pe care îl credeau, de fapt, un om cu suflet.

Această femeie spune că și-a văzut fiul bolnav pe contul individului, fără ca familia să își fi dat acordul. Suspecul ar fi scos apoi banii din conturi în Bulgaria. Credea că astfel polițiștii nu îi pot lua urma.

Iasmina Danalache, purtătorul de cuvânt al IJP Dâmbovița: Ar fi publicat anunțuri fictive privind oferirea unor spații de cazare înducând în eroare peste 100 de persoane și determinândule pe acestea să efectueze plăți în valoare de peste 100 de mii de lei.

De la locuința suspectului anchetatorii au sechestrat două autoturisme și mai multe telefoane. Bărbatul, dus la audieri, a mai fost cercetat de polițiști. A stat 3 luni după gratii pentru trafic de droguri și are și o condamnare de 3 ani cu suspendare pentru aceeași acuzație.