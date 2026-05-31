Rusaliile 2026. Tradiții, interdicții și rugăciune de Pogorârea Sfântului Duh

Rusaliile 2026, una dintre cele mai importante sărbători creștine, marchează Pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor, la 50 de zile după Paște.

În multe zone din România, în această perioadă se respectă tradiții vechi, dar se ține cont și de mai multe superstiții. Iată ce nu ai voie să faci de Rusalii 2026 și ce tradiții se respectă în aceste zile importante. Ce semnifică Pogorârea Sfântului Duh Pogorârea Sfântului Duh, sărbătorită de Rusalii, este unul dintre cele mai importante momente din credința creștină. Această zi amintește de clipa în care Duhul Sfânt s-a coborât peste Apostoli și le-a dat puterea de a răspândi învățătura lui Iisus în lume. Potrivit tradiției creștine, de Rusalii, Apostolii erau adunați împreună cu Maica Domnului și alți credincioși când au văzut semne uimitoare: limbi de foc s-au așezat deasupra lor, iar ei au început să vorbească în limbi diferite. Astfel, oamenii veniți din mai multe locuri au putut înțelege mesajul Evangheliei, conform Creștinortodox.ro. În tradiția ortodoxă, Rusaliile sunt considerate și momentul de început al Bisericii creștine. După această zi, Apostolii au început să vorbească deschis despre credință și să ducă mesajul lui Hristos mai departe. Sărbătoarea vine la 50 de zile după Paște și împlinește promisiunea făcută de Iisus înainte de Înălțarea Sa la cer. El le spusese Apostolilor că Dumnezeu le va trimite un ajutor, pe Duhul Sfânt, care le va da curaj, înțelepciune și putere. A doua zi după Rusalii este dedicată Sfintei Treimi - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În această perioadă, în biserici se vorbește despre prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor și despre rolul Duhului Sfânt în întărirea credinței. Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni rostite în această perioadă începe cu cuvintele: „Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului…". Prin această rugăciune, credincioșii cer liniște, ajutor și binecuvântare. Pentru mulți oameni, Rusaliile înseamnă speranță, apropiere de Dumnezeu și întărirea sufletească. Sărbătoarea amintește că Duhul Sfânt este prezent în viața credincioșilor și îi ajută să găsească putere în momentele grele. În 2026, sărbătoarea pică pe 31 mai 2026.

Tradiții și obiceiuri din diferite zone ale României Rusaliile sunt printre sărbătorile care păstrează cele mai multe tradiții vechi în România. De la o regiune la alta, oamenii au obiceiuri diferite, însă aproape toate au legătură cu protecția casei, sănătatea familiei, recoltele și alungarea spiritelor rele. În multe sate, oamenii duc la biserică ramuri verzi, flori și plante care sunt apoi păstrate în gospodărie pentru noroc și protecție. Tradiții și obiceiuri în Maramureș În Maramureș, după slujba de Rusalii, preotul și sătenii merg prin hotarele satului și sfințesc ogoarele. Oamenii poartă spice de grâu și icoane, iar procesiunea are rolul de a feri recoltele de grindină, secetă sau alte probleme. Mulți localnici cred că aceste rugăciuni ajută la protejarea pământului și la aducerea unui an bogat. Tradiții și obiceiuri în Moldova În Moldova, casele și icoanele sunt împodobite cu ramuri de tei, nuc sau salcie. Oamenii cred că aceste plante țin răul departe și aduc liniște în gospodărie. Tot în această perioadă, multe familii merg la cimitir pentru pomenirea celor morți. Se împart vase cu apă, lapte sau vin, dar și colaci ori alte daruri pentru sufletele celor adormiți. În unele sate, oamenii curăță fântânile și izvoarele înainte de Rusalii, ca semn de purificare și reînnoire. Există și obiceiul de a culege plante medicinale, considerate mai puternice dacă sunt adunate în această perioadă. Tradiții și obiceiuri în Oltenia și Muntenia Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Rusalii este dansul călușarilor. Acesta este întâlnit mai ales în Oltenia și Muntenia. Grupuri de bărbați îmbrăcați în costume populare merg din casă în casă și dansează pentru sănătate, noroc și belșug. În trecut, oamenii credeau că dansul călușarilor poate alunga spiritele rele și poate vindeca anumite boli. În multe sate, gospodarii pun la porți și la ferestre ramuri de nuc, tei, usturoi sau leuștean, pentru protecția casei și a familiei. Tradiții și obiceiuri în Transilvania În unele zone din Transilvania există tradiția numită „împănatul boului”. Un bou este împodobit cu flori și purtat prin sat în cadrul unei procesiuni festive. După ceremonie, oamenii organizează hore și petreceri populare. Aceste obiceiuri sunt legate de dorința de belșug, fertilitate și noroc pentru anul care urmează. Tradiții și obiceiuri în Dobrogea În Dobrogea, Rusaliile sunt sărbătorite timp de trei zile. Aici se păstrează influențe din mai multe culturi și comunități. În unele localități au loc concursuri și întreceri între flăcăi, iar oamenii împodobesc casele cu plante considerate protectoare, precum pelinul, leușteanul sau usturoiul. Și în această regiune, plantele sfințite la biserică sunt păstrate apoi în casă sau la icoane pentru sănătate și noroc. Ce nu este bine să faci de Rusalii În tradiția populară românească, Rusaliile sunt considerate zile cu o încărcătură spirituală foarte puternică. Din acest motiv, oamenii respectau mai multe reguli, de teamă să nu atragă necazuri, boli sau ghinion asupra familiei. Bătrânii spuneau că în aceste zile nu este bine să muncești la câmp sau să faci treburi grele prin gospodărie. Se credea că cei care lucrează de Rusalii pot fi pedepsiți de spiritele numite „iele”, iar oamenii vorbeau despre o stare numită „luat de Rusalii”, o boală care aducea slăbiciune, amețeală, neliniște sau pierderea minților. În multe sate, de Rusalii nu se săpa pământul, nu se semăna și nu se culegeau plante ori legume din grădină. Tradiția vine din vechile credințe potrivit cărora ielele umblă prin câmpuri și prin locurile neumblate. Tot în această perioadă, oamenii evitau: · spălatul rufelor, · tunsul oilor, · urcatul în copaci sau în locuri foarte înalte, · plecările lungi de acasă, · mersul singur noaptea pe câmp sau la fântână. Se spunea că în astfel de locuri pot fi întâlnite ielele, iar cine le vede sau le supără poate avea parte de nenorociri.

Superstiții despre iele și spirite În folclorul românesc, ielele sunt descrise ca niște spirite misterioase sau zâne rele care apar mai ales în perioada Rusaliilor. Oamenii credeau că ele dansează noaptea pe câmpuri, în păduri sau în poieni și că locurile în care au jucat rămân „arse” ori blestemate. Se spunea că nimeni nu are voie să le privească sau să le deranjeze. Dacă cineva călca pe locul unde au dansat ielele ori vorbea urât despre ele, putea fi „luat de Rusalii”, adică lovit de boală sau de o stare ciudată pe care oamenii de atunci nu și-o puteau explica. În unele zone, lumea credea chiar că ielele pot influența destinul oamenilor sau pot aduce necazuri copiilor mici. Cum încercau oamenii să se protejeze Pentru a ține răul la distanță, gospodarii împodobeau casele și porțile cu plante considerate protectoare. Cele mai folosite erau: · usturoiul, · pelinul, · teiul, · salcia, · leușteanul. Multe dintre aceste plante erau duse mai întâi la biserică pentru a fi sfințite, apoi erau păstrate la icoane, la ferestre sau la intrarea în casă. În unele sate, oamenii ofereau de pomană crenguțe de tei și alte mici daruri, în speranța că astfel vor fi feriți de rele și vor avea parte de sănătate și liniște. Rugăciuni și obiceiuri pentru sănătate și noroc De Rusalii, mulți credincioși merg la biserică pentru a se ruga și pentru a cere sănătate, liniște și protecție pentru familie. Sărbătoarea este legată de Pogorârea Sfântului Duh, iar rugăciunile din această zi vorbesc despre ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra oamenilor. Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni rostite în această perioadă este cea către Sfântul Duh, care începe cu cuvintele: „Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duh al Adevărului...” Credincioșii spun această rugăciune atât la biserică, cât și acasă, cerând putere, înțelepciune și ocrotire. După slujba de Rusalii, în multe sate preotul merge împreună cu oamenii pentru a sfinți câmpurile, grădinile și gospodăriile. În unele locuri, în a doua zi de Rusalii, se face și sfințirea apei, iar oamenii stropesc curțile și ogoarele pentru a fi ferite de grindină, secetă și alte necazuri. Ramurile de tei și nuc, care sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, au un rol important în aceste tradiții. Mulți le pun la icoane, la porți sau la ferestre, crezând că aduc protecție și noroc casei. După sărbătoare, în unele zone, ramurile sunt puse în apă sfințită și apoi aruncate afară, ca semn al dorinței pentru ploi bune și recolte bogate. De Rusalii, gospodinele pregătesc mâncăruri tradiționale și împart colaci, pâine și alte bucate celor nevoiași sau pentru pomenirea morților. Aceste gesturi sunt făcute atât pentru sufletul celor adormiți, cât și pentru binele familiei. În multe case se pregătesc: · sarmale, · plăcinte cu verdețuri, · colaci împletiți, · pâine făcută în casă. Oamenii cred că împărțirea acestor bucate aduce noroc, sănătate și spor în gospodărie. În tradiția populară, plantele sfințite de Rusalii sunt considerate protectoare. Ramurile de tei, nuc sau alte verdețuri păstrate în casă erau văzute ca un ajutor împotriva relelor și al bolilor. Bătrânii spuneau că aceste plante pot apăra casa de necazuri și pot aduce liniște familiei. În unele zone exista chiar credința că ele au puteri vindecătoare. Zile libere de Rusalii În anul 2026, Rusaliile sunt sărbătorite în zilele de: · duminică, 31 mai - prima zi de Rusalii, · luni, 1 iunie - a doua zi de Rusalii. Sărbătoarea are loc la 50 de zile după Paște și amintește de Pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli. În România, ambele zile de Rusalii sunt considerate sărbători legale. Totuși, în 2026, prima zi de Rusalii cade duminica, zi care este deja liberă pentru majoritatea angajaților. Astfel, ziua liberă suplimentară este luni, 1 iunie 2026.

