Aspectele favorabile dintre Mercur, Jupiter și Soare susțin comunicarea, negocierile și planurile de viitor, iar Luna Nouă în Taur deschide drumul către noi începuturi în plan financiar, profesional și personal. Finalul săptămânii vine cu surprize și schimbări rapide odată cu intrarea lui Mercur în Gemeni și apropierea de Uranus.

Horoscop Berbec săptămâna 11 - 17 mai 2026

Nativii Berbec se concentrează intens pe stabilitatea materială pe parcursul acestei săptămâni.

Pe 13 mai, aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le aduce avantaje în discuțiile despre bani, sprijinind investițiile destinate confortului din casă și proiectelor alături de familie.

De asemenea, ziua de 14 mai le oferă claritate în zona financiară. Conjuncția Soare-Mercur îi ajută să analizeze obiectiv bugetul și să ia o decizie fermă legată de o sursă de venit. Acest proces este încununat pe 16 mai de Luna Nouă în Taur, care marchează un nou început promițător, cum ar fi un contract avantajos sau o strategie eficientă de economisire.

Săptămâna se încheie dinamic pe 17 mai. Odată cu intrarea lui Mercur în Gemeni, unde se întâlnește cu Uranus, nativii beneficiază de o agilitate mentală extraordinară, primesc vești surprinzătoare și au idei ingenioase care deblochează comunicarea.

Horoscop Taur săptămâna 11 - 17 mai 2026

Nativii Taur sunt în centrul atenției în această săptămână, având o ocazie excelentă să se afirme și să preia inițiativa.

Pe 13 mai, aspectul armonios dintre Mercur, aflat în semnul lor, și Jupiter le aduce o putere mare de convingere, mult optimism și succes în negocieri, interviuri sau discuții importante.

Ziua de 14 mai vine cu o claritate mentală de excepție. Întâlnirea dintre Soare și Mercur în zodia lor îi ajută să își evalueze direcția și să ia decizii importante pentru dezvoltarea lor personală. Acest proces de clarificare culminează pe 16 mai, când Luna Nouă din Taur marchează momentul ideal pentru noi începuturi și pentru setarea unor obiective ambițioase de viitor.

Săptămâna se încheie dinamic, cu un accent puternic pe finanțe. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde se întâlnește cu Uranus, aducându-le nativilor soluții financiare rapide, oferte noi și idei ingenioase neașteptate pentru a-și crește veniturile sau a rezolva un blocaj material.

Horoscop Gemeni săptămâna 11 - 17 mai 2026

În această săptămână, nativii Gemeni parcurg o etapă favorabilă introspecției și reechilibrării.

Pe 13 mai, aspectul armonios dintre Mercur, guvernatorul lor, și Jupiter le ascute intuiția, ghidându-i discret către valorificarea unor talente ascunse sau găsirea unor soluții de câștig din surse neexplorate până acum.

Data de 14 mai aduce clarificarea unor chestiuni din trecut.Tandemul format de Soare și Mercur îi sprijină să se elibereze de griji și să înfrunte o problemă pe care preferau să o evite. Contextul astral este susținut pe 16 mai de Luna Nouă în Taur, care le oferă cadrul perfect pentru a lăsa în urmă bagajele trecutului și a face pace cu anumite alegeri.

Finalul săptămânii schimbă radical registrul. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni și face echipă cu Uranus. Nativii revin în forță cu o vitalitate debordantă, fiind pregătiți să se afirme și să uimească prin decizii și idei originale.

Horoscop Rac săptămâna 11 - 17 mai 2026

Nativii Rac se bucură de o viață socială activă și de oportunități venite prin intermediul prietenilor. Pe 13 mai, aspectul favorabil dintre Mercur și Jupiter, aflat chiar în semnul lor, le amplifică optimismul și le aduce sprijin din partea unor persoane cu influență.

Ziua de 14 mai le oferă o perspectivă limpede asupra planurilor pe termen lung. Conjuncția Soare-Mercur îi ajută să își trieze anturajul și să comunice eficient în cadrul grupurilor din care fac parte. Această dinamică socială atinge punctul maxim pe 16 mai, când Luna Nouă în Taur marchează un moment excelent pentru a iniția un proiect de echipă sau pentru a construi relații valoroase.

Spre finalul perioadei, atenția se îndreaptă către interior. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde face echipă cu Uranus, declanșând revelații neașteptate. Nativii au parte de conștientizări bruște care îi ajută să depășească temeri vechi și să se elibereze de un blocaj mental.

Horoscop Leu săptămâna 11 - 17 mai 2026

În această săptămână, nativii Leu se concentrează pe evoluția profesională și pe consolidarea imaginii publice.

Pe 13 mai, aspectul favorabil dintre Mercur și Jupiter le aduce o validare importantă, o discuție de succes cu un superior sau o ofertă avantajoasă pe care o analizează.

Ziua de 14 mai vine cu o viziune clară asupra direcției lor în carieră. Întâlnirea dintre Soare și Mercur îi sprijină să își asume mai multe responsabilități, să negocieze o promovare și să își impună ferm punctul de vedere. Acest avânt profesional deschide un nou capitol pe 16 mai, când Luna Nouă în Taur marchează momentul perfect pentru a accepta o funcție nouă sau pentru a începe un proiect profesional.

Săptămâna se încheie într-o notă animată în plan social. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde face echipă cu Uranus, aducând nativilor idei revoluționare pentru planurile pe termen lung și întâlniri neașteptate care dinamizează un proiect de grup.

Horoscop Fecioară săptămâna 11 - 17 mai 2026

În această săptămână, nativii Fecioară își îndreaptă atenția către extinderea orizonturilor personale și profesionale.

Pe 13 mai, conexiunea dintre Mercur și Jupiter favorizează planurile de călătorie, pregătirea profesională sau discuțiile cu persoane aflate la distanță, având parte de susținerea unor prieteni de încredere.

Ziua de 14 mai le aduce certitudini legate de o direcție pe care doresc să o urmeze. Tandemul Soare-Mercur îi determină să își consolideze anumite principii de viață sau să rezolve eficient o chestiune birocratică ori administrativă. Această etapă este urmată pe 16 mai de Luna Nouă în Taur, momentul ideal pentru a planifica o călătorie importantă sau pentru a avea o perspectivă nouă asupra filosofiei de viață.

Săptămâna se încheie cu noutăți în sfera carierei. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde face echipă cu Uranus, aducând oferte profesionale neașteptate, schimbări bruște de statut sau un dialog decisiv cu un superior.

Horoscop Balanță săptămâna 11 - 17 mai 2026

Nativii Balanță se axează pe gestionarea fondurilor comune și pe clarificarea unor obligații financiare importante în această săptămână.

Pe 13 mai, aspectul favorabil dintre Mercur și Jupiter le facilitează obținerea unor avantaje financiare prin intermediul unui parteneriat, șanse de a atrage o finanțare sau sprijin concret pentru un obiectiv profesional ambițios.

Ziua de 14 mai aduce o rezolvare în privința unei datorii sau privind administrarea unor bunuri comune deținute cu partenerul. Tandemul Soare - Mercur îi sprijină să ia decizii legate de un credit sau administrarea unor bunuri/moșteniri. Această reorganizare a bugetului pregătește terenul pentru data de 16 mai, când Luna Nouă în Taur creează un context perfect pentru a semna un contract avantajos sau a iniția un plan de redresare financiară.

La finalul săptămânii, energia se schimbă brusc. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde face echipă cu Uranus, aducând vești neașteptate de la distanță, oferte inedite de călătorie sau informații care le schimbă radical o convingere ori un plan.

Horoscop Scorpion săptămâna 11 - 17 mai 2026

În această săptămână, nativii Scorpion se concentrează pe consolidarea relațiilor și pe formarea unor asocieri importante.

Pe 13 mai, aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter aduce șanse de reușită în negocieri și oportunități de a obține sprijin profesional din partea unor persoane influente sau a partenerului.

Ziua de 14 mai vine cu o claritate deosebită în privința parteneriatelor. Întâlnirea dintre Soare și Mercur îi ajută să poarte discuții obiective, să stabilească reguli clare și să ia o decizie importantă privind o colaborare. Această redefinire a legăturilor se concretizează pe 16 mai, când Luna Nouă în Taur marchează momentul perfect pentru a semna un contract, pentru a pune bazele unei asocieri sau a trece la un nou nivel în viața de cuplu.

Săptămâna se încheie cu un accent pe sectorul resurselor comune. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde face echipă cu Uranus, aducând nativilor soluții rapide pentru gestionarea unor sume de bani ori vești neașteptate legate de rezolvarea unui context financiar.

Horoscop Săgetător săptămâna 11 - 17 mai 2026

În această săptămână, nativii Săgetător își canalizează energia către organizarea activităților zilnice și îmbunătățirea stilului de viață.

Pe 13 mai, aspectul favorabil dintre Mercur și Jupiter le aduce o rezolvare eficientă la locul de muncă, o comunicare excelentă cu colegii sau vești bune legate de starea de sănătate, în urma unor investigații medicale.

Ziua de 14 mai oferă o viziune practică asupra sarcinilor profesionale. Întâlnirea dintre Soare și Mercur îi sprijină să își eficientizeze programul, să elimine factorii de stres și să ia decizii utile privind rutina lor. Această nevoie de ordine pregătește terenul pentru data de 16 mai, când Luna Nouă în Taur marchează momentul ideal pentru a prelua un proiect nou la serviciu sau pentru a adopta un obicei benefic pentru sănătate.

Săptămâna se încheie cu surprize în sfera relațiilor. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde face echipă cu Uranus, generând propuneri de colaborare neașteptate, reacții imprevizibile din partea partenerului sau o negociere inedită.

Horoscop Capricorn săptămâna 11 - 17 mai 2026

Nativii Capricorn se bucură de o perioadă creativă și plină de dinamism în plan personal și sentimental.

Pe 13 mai, aspectul favorabil dintre Mercur și Jupiter le aduce inspirație, o comunicare excelentă în relația cu persoana iubită și șanse reale de a valorifica un talent personal.

Ziua de 14 mai vine cu o viziune obiectivă în privința proiectelor personale sau a unei relații sentimentale. Întâlnirea dintre Soare și Mercur îi ajută să își exprime așteptările și să ia decizii legate de pasiunile lor. Acest elan pregătește terenul pentru data de 16 mai, când Luna Nouă în Taur marchează momentul perfect pentru a lansa un proiect creativ, pentru a reaprinde pasiunea în cuplu sau a da o șansă unei noi povești de dragoste.

Săptămâna se încheie cu un ritm accelerat la locul de muncă. Pe 17 mai, Mercur intră în Gemeni, unde face echipă cu Uranus, aducând nativilor soluții ingenioase pentru a rezolva o sarcină profesională dificilă, schimbări de program sau o abordare complet nouă a rutinei zilnice.

Horoscop Vărsător săptămâna 11 - 17 mai 2026

Pentru Vărsători, preocupările acestei săptămâni sunt spațiul de locuit și mediul familial.

Pe 13 mai, legătura armonioasă dintre Mercur și Jupiter favorizează planificarea unui buget pentru casă sau obținerea unui sprijin din partea rudelor.

Data de 14 mai aduce răspunsuri ferme în privința unei chestiuni locative. Tandemul Soare - Mercur îi ajută să ia decizii practice pentru gospodărie și să rezolve printr-o comunicare directă o nemulțumire veche legată de casă. Această clarificare pregătește terenul pentru data de 16 mai, când Luna Nouă în Taur creează contextul ideal pentru a demara o renovare, a face o mutare importantă sau a seta intenții noi pentru confortul căminului.

Finalul săptămânii mută atenția și aduce mult dinamism. Pe 17 mai, tranzitul lui Mercur în Gemeni și apropierea lui de Uranus declanșează un val de inspirație creativă, o declarație romantică imprevizibilă sau o veste complet surprinzătoare legată de copii.

Horoscop Pești săptămâna 11 - 17 mai 2026

Nativii Pești se concentrează pe comunicare, negocieri și asimilarea de informații noi în această săptămână.

Pe 13 mai, aspectul favorabil dintre Mercur și Jupiter facilitează discuțiile profitabile, susținerea cu succes a unor examene sau obținerea unui acord cu ajutorul unei persoane cu putere de decizie.

Ziua de 14 mai le aduce o claritate mentală excelentă. Întâlnirea dintre Soare și Mercur îi ajută să își exprime ferm ideile, să clarifice o neînțelegere sau să semneze un document important. Acest flux informațional pregătește terenul pentru data de 16 mai, când Luna Nouă în Taur marchează momentul perfect pentru a începe un curs de perfecționare, a încheia o negociere importantă sau a clarifica o problemă mai veche.

Săptămâna se încheie cu multă acțiune în plan familial. Pe 17 mai, apar noutăți neașteptate legate de locuință, idei practice pentru a schimba ceva prin casă sau decizii rapide luate împreună cu partenerul. Chiar dacă totul se petrece foarte repede, acest val de energie îi ajută pe nativi să înnoiască atmosfera din cămin și să aducă un plus de prospețime spațiului personal.