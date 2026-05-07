Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost în vacanță în 2024 pe insula Kos împreună cu soția și cei doi copii. El a susținut că petrecea aproximativ 20 de minute în fiecare dimineață încercând să găsească șezlonguri disponibile, chiar dacă se trezea la ora 06:00.

Nemulțumit de situație, turistul a dat în judecată operatorul de turism, acuzând compania că a permis practicarea rezervării șezlongurilor cu prosoape, deși hotelul avea reguli împotriva acestui obicei, scrie BBC.

Judecătorii unui tribunal districtual din Hanovra i-au dat dreptate și au decis că vacanța familiei a fost „defectuoasă”, motiv pentru care aceștia aveau dreptul la o despăgubire mai mare.

Familia plătise inițial 7.186 de euro pentru pachetul de vacanță. Deși operatorul oferise anterior o rambursare de 350 de euro, instanța a decis că suma corectă este de 986,70 euro.

În motivare, judecătorii au precizat că, deși agenția nu administrează direct hotelul și nu poate garanta fiecărui turist un șezlong disponibil în orice moment, aceasta are obligația să se asigure că există o organizare rezonabilă și suficiente locuri pentru oaspeți.

Turistul a declarat că operatorul nu a intervenit împotriva celor care ocupau șezlongurile cu prosoape încă de la primele ore ale dimineții. El a spus că, în unele zile, copiii săi au fost nevoiți să stea direct pe podea din lipsă de locuri.

Fenomenul cunoscut drept „războiul șezlongurilor” este frecvent în stațiunile turistice. În ultimii ani, pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini cu turiști care ocupă șezlongurile încă din zori pentru a-și asigura un loc la piscină.

Unele companii de turism încearcă să limiteze practica. De exemplu, operatorul Thomas Cook le oferă turiștilor posibilitatea de a rezerva în avans șezlonguri lângă piscină, contra cost.

În anumite regiuni din Spania, turiștii care rezervă șezlonguri și apoi dispar ore întregi riscă amenzi de până la 250 de euro.