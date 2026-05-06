"Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj informează opinia publică că a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul unui bărbat, în extravilanul comunei Brabova, judeţul Dolj. Din verificările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 05.05.2026, persoana în cauză, aflată în executarea unei pedepse privative de libertate şi desfăşurând activităţi lucrative în exteriorul locului de deţinere, ar fi părăsit locul de muncă fără aprobare, fiind ulterior căutată de autorităţi", transmit, miercuri, procurorii, într-un comunicat de presă.

Aceştia precizează că, ulterior, bărbatul a fost identificat în extravilanul comunei Brabova.

"La vederea forţelor de ordine, persoana ar fi încercat să se sustragă, neconformându-se somaţiilor legale efectuate. În aceste împrejurări, au fost executate focuri de avertisment şi focuri de armă în direcţia acesteia", precizează procurorii.

Evadatul a fost rănit, iar medicii nu au putut să-l salveze, fiind declarat decesul acestuia.

"În cauză, procurori criminalişti din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au administrat mai multe mijloace de probă, iar în prezent se efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii acestuia", se mai arată în comunicatul Parchetului.

Bărbatul avea 37 de ani şi a fost condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol.