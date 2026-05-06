Potrivit anchetatorilor, după ce a fugit de sub ochii agenților de penitenciar, a reușit să plece din oraș și a fost găsit lângă o pădure. Apucase să își schimbe hainele și spera că își va pierde urma. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul de 37 de ani, care își ispășea pedeapsa de 11 ani și 4 luni la penitenciarul din Craiova, lucra în construcții în apropierea parcului Nicolae Romanescu.

La un moment dat, a profitat de neatenția celor care îl supravegheau și a reușit să fugă.

Camerele de supraveghere din zonă l-au surprins prima dată într-un cimitir din apropiere. Acolo își schimbă hainele pe care le purta la lucru și le pune într-o pungă, ca să nu fie recunoscut.

Apoi, camerele îl surprind cum iese din cimitir. Potrivit unor surse din anchetă, ar fi mers la adresa unde ar locui mama lui. Acolo ar fi reușit să se și bărbierească, să nu mai semene cu fotografia lui, făcută publică de autorități.

Între timp, autoritățile au declanșat acțiunea „Năvodul”.

Sute de polițiști și jandarmi au pornit pe urmele lui. La ieșirile din oraș s-au făcut filtre.

Șofer: „Vă dați seama că ne temem oricând. Noi suntem în față, ei sunt în spate. Pot să ne atace oricând și cu ce vor ei.”

Potrivit anchetatorilor, din Craiova, individul a luat un taxi spre comuna Brabova. Acolo încerca să dea de o cunoștință, probabil ca să îl ajute.

Pe traseu, a cerut o cartelă și a furat telefonul unui localnic. Un martor i-a anunțat prezența la 112.

Ioana Popa, localnică: „M-a întrebat dacă am să îi dau o cartelă cu număr. Am zis că nu am, a luat plasa, sărut mâna, la revedere și a luat-o încolo, drumul. Pur și simplu avea un comportament normal.”

Între timp, polițiștii erau pe urmele lui și ajunseseră în zonă. L-au văzut chiar în momentul în care încerca să folosească telefonul. Bărbatul a fugit prin grădina persoanei de la care ceruse aparatul, apoi, cu polițiștii pe urme, a luat-o pe câmp.

În acel moment, echipajele l-au somat să se oprească. Apoi au fost trase șase focuri de avertisment. Însă evadatul a continuat să alerge spre o pădure, spun polițiștii. În acel moment, agenții au tras spre el de trei ori. Fugarul a fost nimerit în torace.

Costel Popa, localnic: „S-au auzit focurile de armă, de avertisment – stai că trag, stai că trag – nu s-a oprit și acolo s-a terminat totul.”

La fața locului a fost chemată o ambulanță. Medicii au declarat decesul în jurul orei 21 și 30 de minute. În zonă a ajuns și un procuror criminalist, care a declanșat o anchetă.

Andrei Oțel, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Craiova: „Conducerea penitenciarului a demarat o anchetă administrativă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs acest eveniment.”

Bărbatul fusese arestat în iulie 2023, după ce și-a obligat fiica vitregă, o copilă de 13 ani, să întrețină relații intime cu el. Un an mai târziu a fost găsit vinovat de viol, corupere sexuală a minorilor și violență în familie. A fost condamnat la 11 ani și 4 luni de închisoare.