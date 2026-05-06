”Sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei, bucureştenii sunt aşteptaţi la o manifestaţie în favoarea democraţiei şi a statului de drept. Evenimentul va începe de la ora 17:00 în Piaţa Universităţii, km 0 al democraţiei româneşti, de unde participanţii vor porni în marş către Piaţa Victoriei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire şi încrederea trădată de politicieni, sub îndemnul Un singur drum: EUROPA! îi invită pe români să continue efortul început cu mulţi ani în urmă în Bucureşti, la Braşov şi Timişoara şi să fie o voce comună a libertăţii, a demnităţii şi a drepturilor egale în UE”, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei MEA (Mediu-Educaţie-Activism).

Potrivit sursei citate, ”democraţia este un efort continuu — adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă — dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.

”Ştiu că suntem obosiţi, toţi cei care ne dorim justiţie, respect, o ţară din care copiii noştri să nu vrea să plece, dar cu atât mai mult pentru generaţiile viitoare avem datoria să ieşim în stradă ca România să-şi păstreze drumul european”, a afirmat Marian Rădună, Asociaţia MEA (Mediu-Educaţie-Activism), organizatorul evenimentului.

Conform programului anunţat, manifestanţii se vor aduna, începând de la ora 17.00, în Piaţa Universităţii, de unde vor pleca, la ora 18.00, în marş spre Piaţa Victoriei. În cadrul evenimentului vor vorbi reprezentanţi ai unor organizaţii nonguvernamentale, ai mediului academic şi privat, jurnalişti independenţi.