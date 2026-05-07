Tânărul suspectat este bine cunoscut în mediul online, unde postează videoclipuri pe tiktok în care arată cum ajută mai ales bătrânii. Doar că în schimbul faptelor bune le-ar fi cerut persoanelor pe care le ajută, o copie după cartea de identitate a acestora. Ar fi deschis apoi online, conturi bancare pe numele lor.

În acest timp, tânărul ar fi postat oferte de cazare pe litoral, pe o platformă de anunțuri online. Cei interesați ar fi plătit avansul într-unul din conturile deschise cu datele vârstiniclor.

Suspectul ar fi scos apoi banii, dar nu din România, ci de la Ruse, în Bulgaria. Credea că astfel polițiștii nu îi pot lua urma. Anchetatorii spun că ar fi reușit astfel să convingă 130 de români să plătească bani pentru cazări inexistente.

Oamenii au plătit iar apoi, când ajungeau la spațiul de cazare, constatau că au fost înșelați. Polițiștii spun că tânărul ar fi încasat peste 100.000 de lei. Acum, el a fost dus la audieri. Suspectul este cercetat într-un dosar de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea.