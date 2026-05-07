INTERPOL anunță, joi, printr-un comunicat de presă, că a derulat Operațiunea Pangea XVIII (10 - 23 martie 2026), care a condus la 269 de arestări și la destructurarea a 66 de grupări criminale implicate în comerțul ilicit cu produse farmaceutice.

Agențiile de aplicare a legii din întreaga lume au lansat 392 de anchete și au executat 158 de mandate de percheziție care vizau rețele criminale care distribuiau produse medicale neaprobate, contrafăcute, de calitate inferioară și falsificate.

Printre cele mai confiscate produse s-au numărat medicamente pentru disfuncția erectilă, sedative, analgezice, antibiotice și produse antifumat.

În plus, perchezițiile digitale au vizat 5.700 de site-uri web, pagini de socializare, canale și roboți automatizați utilizați pentru comercializarea și vânzarea de medicamente ilicite.

”Medicamentele contrafăcute nu sunt doar o fraudă — ele pun în pericol vieți. Prin intermediul piețelor online și al lanțurilor de aprovizionare informale, infractorii pot exploata lacunele în supraveghere, vizând persoanele care caută un tratament rapid sau accesibil. Consecințele pot fi grave sau chiar fatale”, a transmis secretarul general al INTERPOL, Valdecy Urquiza.

Potrivit datelor transmise de INTERPOL, s-a constatat o creștere a produselor promovate ca tratamente alternative împotriva cancerului, în ciuda avertismentelor repetate din partea autorităților sanitare că astfel de afirmații nu sunt susținute de dovezi științifice.

”Două substanțe au dominat confiscările: ivermectina, utilizată pentru tratarea infecțiilor cu paraziți și viermi, și fenbendazolul, un agent de deparazitare aprobat doar pentru uz veterinar. Adesea etichetate greșit ca suplimente pentru sănătate, aceste produse sunt vândute ca parte a așa-numitelor «kituri de tratament pentru cancer», ceea ce le face mai ușor de accesat și face mai ușor de evitat reglementarea”, transmite INTERPOL.

Australia, Noua Zeelandă, Singapore, Statele Unite și Regatul Unit au raportat toate confiscări semnificative ale ambelor substanțe.

Soluții rapide care amenință sănătatea

Potrivit INTERPOL, cererea de produse farmaceutice legate de performanță și stil de viață continuă să crească, steroizii anabolizanți fiind din nou categoria dominantă, cu 86.732 de doze confiscate la nivel global.

Cererea este determinată în mare măsură de comunitățile de culturism și fitness, producția fiind detectată în anumite părți ale Europei de Est și de Sud-Est și centre de producție stabilite în India, Regatul Unit și Statele Unite.

În Bulgaria, autoritățile au demontat o unitate de producție clandestină și au confiscat milioane de pastile, fiole și injectabile etichetate greșit.

Capturi semnificative

Autoritățile din întreaga lume au identificat, de asemenea, o cerere tot mai mare de peptide — substanțe sintetice promovate online pentru creșterea masei musculare, pierderea de grăsime și recuperare.

”Inițial utilizate în scopuri de cercetare, aceste produse sunt acum vândute pe scară largă ca «substanțe chimice de cercetare» sau «peptide cosmetice» pentru a evita detectarea, în ciuda faptului că nu au standarde aprobate de dozare sau siguranță pentru uz uman”, mai transmite INTERPOL.

Au fost raportate capturi semnificative în Australia, Irlanda și Noua Zeelandă, sute de flacoane de peptide fiind interceptate în cadrul mai multor acțiuni de aplicare a legii.

Între timp, cererea mare de medicamente GLP-1, dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului, dar utilizate acum pe scară largă pentru pierderea în greutate, a deschis noi oportunități pentru rețelele criminale.

”Versiunile ilicite sunt adesea fabricate în Asia și vândute online la prețuri de doar 10 dolari. În unele cazuri, s-a constatat că acestea conțin sibutramină, o substanță interzisă în multe țări din cauza legăturilor sale cu atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale”, arată INTERPOL.

Operațiunea Pangea este o operațiune anuală a INTERPOL care vizează vânzarea online de produse farmaceutice ilicite.

Sprijin suplimentar a fost oferit de agențiile naționale de reglementare în domeniul sănătății, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Europol, Consiliul Internațional pentru Controlul Stupefiantelor, Institutul pentru Securitate Farmaceutică, Alianța Transnațională pentru Combaterea Comerțului Ilicit, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, Uniunea Poștală Universală, Organizația Mondială a Vămilor și Organizația Mondială a Sănătății.

Următoarele 90 de țări și teritorii au participat la Operațiunea Pangea XVIII: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Benin, Bosnia-Herțegovina, Botswana, Brazilia, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodgia, Camerun, Canada, Republica Centrafricană, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Danemarca, Republica Dominicană, Ecuador, Eswatini, Etiopia, Finlanda, Franța, Gabon, Georgia, Ghana, Grecia, Guineea, Hong Kong (China), India, Indonezia, Irak, Irlanda, Italia, Jamaica, Iordania, Kenya, Laos, Letonia, Malaezia, Malta, Mexic, Moldova, Maroc, Myanmar, Namibia, Nepal, Noua Zeelandă, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Panama, Pakistan, Polonia, Portugalia, Qatar, România, Rusia, Rwanda, San Marino, Senegal, Serbia, Singapore, Spania, Sri Lanka, Suedia, Tanzania, Thailanda, Timor Leste, Türkiye, Uganda, Ucraina, Regatul Unit, Statele Unite, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.