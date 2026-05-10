”În cursul nopţii de 09 spre 10 mai a.c., politiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că minora ŢURLUI ANA ALEXIA, de 13 ani, a plecat voluntar în seara de 09 mai 2026, în jurul orei 21:30, şi nu s-a mai întors”, anunţă, duminică, IPJ Argeş.

Minora nu a mai mai avut plecări de acasă.

”Se bănuieşte că minora ar putea fi în prezenţa minorului Marin Raul, cel din urmă fiind persoană fără adăpost, cercetat pentru săvârşirea mai multor infracţiuni”, au precizat poliţiştii.

Mai multe echipe fac cercetări şi o caută pe fată, iar datele şi semnalmentele ei au fost transmise către alte unităţi de poliţie, precum şi celorlalte structuri cu atribuţii de legitimare a persoanelor, respectiv jandarmi şi poliţişti locali.

Semnalmente: 1,54 m înălţime, 48 de kg greutate, păr şaten lung.

Vestimentaţie la momentul plecării : geacă neagră scurtă din material lucios, tricou negru scurt, blugi albastru deschis, bufanţi, adidaşi albi.

Persoanele care pot da informații cu privire la locul în care se află minora în cauză sunt rugate să apeleze Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 sau Poliţia Municipiului Piteşti, la telefon 0248 607 009.