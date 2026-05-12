Însă, 1.500 dintre ei vor avea parte de o vară specială, pentru că vor ajunge pentru prima dată în viața lor pe litoral.

Cei 1.500 de elevi, sprijiniți de asociația coordonată de părintele Dan Damaschin, vor pleca în vacanță pe litoral în mai multe serii. Primii 100 vor merge la Eforie Nord, imediat ce se termina şcoala.

Antonia și Ştefănia se număra printre cei care au fost în tabăra anul trecut.

Antonia Sofia Damian: „Acolo era suc și m-a ajutat o fată să înot, că nu știam”.

Unii elevi doar își pot imagina marea din poveștile colegilor.

Mulți dintre părinți spun că nu și-ar permite niciodată o vacanță pe litoral.

Elena Grigorovici: ”Este o bucurie foarte mare pentru ei. E scump, nu ne permitem să îi ducem. Abia așteaptă să plece la mare”.

Alexandra Constantin: ”Nu avem de ajuns bănuți, ei tot îmi spun, hai la mare, hai la mare. Nu că nu vreau, nu avem de unde”.

Tabăra organizată de asociația Glasul Vieții este cadoul pentru un an întreg de muncă și rezultate bune la școală.

Dan Damaschin, fondator Asociația Glasul Vieții: ”Visează și muncesc un an de zile pentru a fi buni la scoală, pentru a fi hărnicuți în familiile lor, pentru a fi răsplătiți cu o astfel de tabăra”.

Costurile pentru fiecare copil ajung la 1.000 de lei, spune preotul, iar cheltuielile sunt acoperite din donații.