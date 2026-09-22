Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au solicitat marți judecătorilor arestarea preventivă a 10 persoane care ar fi participat la incidentele violente de la protestul de săptămâna trecută din Piaţa Victoriei.

„Având în vedere informațiile comunicate anterior în datele de 16.09.2026, 17.09.2026 și 22.09.2026, în cauza privind incidentele violente produse în timpul protestului desfășurat la data de 15.09.2026 în zona Pieței Victoriei din București, sector 1, Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

În dimineața zilei de 22.09.2026, au fost efectuate 29 de percheziții domiciliare pe raza a 16 județe. Totodată, au fost puse în executare 30 de mandate de aducere emise de procurori pe numele unor persoane cercetate în calitate de suspect.

Cercetările vizează săvârșirea infracțiunilor de instigare publică, ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din probele administrate până în prezent a rezultat că, pe parcursul protestului, o parte dintre participanți au aruncat cu obiecte dure (borduri, sticle, garduri metalice, materiale pirotehnice) în direcția jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Unii manifestanți i-au lovit pe jandarmi cu pumnii, cu picioarele și cu bâte, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost vandalizată. Mai mulți jandarmi au suferit leziuni traumatice în urma violențelor exercitate asupra lor”, a transmis Parchetul Tribunalului București.

De asemenea, unii dintre manifestanți au exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

20 de persoane, reținute pentru 24 de ore

„La data de 22.09.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de 20 persoane și au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore. Inculpații sunt cercetați, după caz, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Față de 10 inculpați, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă în vederea audierii celorlalte persoane cercetate în cauză. Ancheta este efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Grupuri Infracționale Violente”, completează sursa citată.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, precizează procurorii bucureșteni.