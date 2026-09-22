Alexandru Mihailiuc, fost procuror şef al DIICOT - Biroul Teritorial Ialomiţa, a fost condamnat definitiv marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an de închisoare cu amânarea executării pedepsei şi plata unei amenzi penale de 80.000 de lei, pentru fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals, fiind acuzat că a reţinut şi folosit mai multe sume de bani care fuseseră ridicate în urma unor percheziţii, scrie Agerpres.

Instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

Deşi i-a aplicat o pedeapsă blândă, Instanţa supremă condusă de Lia Savonea susţine într-un comunicat de presă că, prin această decizie, „reafirmă standardele ridicate de integritate, legalitate şi responsabilitate inerente exercitării funcţiei de magistrat".

„În motivarea soluţiei, Instanţa supremă a avut în vedere modalitatea concretă de săvârşire a faptelor şi contextul în care acestea au fost comise, inclusiv antedatarea unor procese-verbale în scopul justificării, în faţa echipei de control, a omisiunii de a dispune măsurile legale. Instanţa a reţinut, de asemenea, că faptele au fost săvârşite în exercitarea profesiei de magistrat, împrejurare care le conferă o gravitate sporită. Prin soluţia pronunţată, Înalta Curte reafirmă standardele ridicate de integritate, legalitate şi responsabilitate inerente exercitării funcţiei de magistrat. Aceste exigenţe impun ca atribuţiile judiciare să fie exercitate cu respectarea strictă a legii şi a adevărului factual, tocmai în considerarea încrederii publice asociate actului de justiţie", precizează ICCJ.

Fostul procuror șef DIICOT Ialomița a ieșit la pensie în 2022

Alexandru Mihailiuc a fost trimis în judecată de Parchetul General sub acuzaţia că nu a depus, în termenul prevăzut de art. 252 alin. 8 din Codul de procedură penală, sumele de bani ridicate cu ocazia unor percheziţii domiciliare efectuate pe 7 decembrie 2021 şi 10 decembrie 2021, sume pe care le-a folosit până în cursul lunii iunie 2022, când - după efectuarea unui control la DIICOT Ialomiţa - le-a predat persoanelor de la care au fost ridicate.

Potrivit rechizitoriului, fostul procuror a determinat trei martori să consemneze în fals, cu ocazia declaraţiilor date în faţa acestuia la data de 8 iunie 2022, faptul că le-au fost restituite sumele de bani ridicate la percheziţiile domiciliare efectuate la locuinţele lor, în aceeaşi zi în care au fost ridicate (infracţiunea de fals în declaraţii, în forma participaţiei improprii).

Parchetul mai susţine că fostul procuror a întocmit trei procese-verbale, în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că a restituit sumele ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la 7 şi 10 decembrie 2021 în aceleaşi zile în care au fost ridicate, procese-verbale pe care ulterior, cunoscând că sunt false, le-a folosit în faţa comisiei de control pentru a ascunde comiterea infracţiunii de abuz în serviciu (infracţiunile de fals intelectual şi uz de fals).

Pe 28 iunie 2022, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Alexandru Mihailiuc ca urmare a pensionării, începând cu 1 iulie 2022.