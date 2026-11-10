Corespondent Pro TV: „Anchetatorii spun că între cei doi soți ar fi avut loc mai multe neînțelegeri, iar certurile au devenit tot mai dese. Femeia l-ar fi anunțat pe soțul ei că vrea să divorțeze și acesta pare să fie motivul pentru care suspectul a atacat-o cu un cuțit.

Fiul vitreg al celor doi a intervenit și ar fi încercat să își salveze mama, moment în care a fost înjunghiat, la rândul lui, de atacator. Tânărul nu a supraviețuit atactului. Mama lui a ajuns la spital în stare gravă, iar acum medicii spun că femeia se simte puțin mai bine. Initial a fost internat și suspectul principal, care, după ce i-ar fi înjunghiat pe cei doi, ar fi încercat să se sinucidă. Acum este reținut în arestul poliției și urmează să fie audiat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat de omor și tentativă de omor în modalitatea violenței în familie. Procurorii vor cere arestarea lui.”