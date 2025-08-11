Un bărbat a locuit timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere acoperit cu o pătură într-o sufragerie din UK

Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 14 luni de închisoare după ce a ascuns cadavrul fostei sale partenere în apartament timp de doi ani.

Jamie Stevens, în vârstă de 51 de ani, a acoperit trupul neînsuflețit al Anouskai Sites cu o pătură și a continuat să locuiască în locuința din Torquay, Devon, până când rămășițele acesteia au fost descoperite de polițiști, înconjurate de gunoaie și obiecte parfumate menite să mascheze mirosul, potrivit The Independent.

Jamie Stevens, în vârstă de 51 de ani, a ascuns cadavrul fostei sale partenere după ce l-a descoperit în ianuarie 2023 și a continuat să locuiască în apartamentul din Torquay, Devon.

Ce s-a întâmplat

Trupul neînsuflețit al femeii a rămas în sufrageria locuinței până când rămășițele sale au fost descoperite în mai 2025. Jamie Stevens, de pe Reddenhill Road, Torquay, a pledat vinovat pentru împiedicarea unei înmormântări legale și pentru obstrucționarea justiției, iar luni a fost condamnat la 14 luni de închisoare.

Autoritățile din Exeter au stabilit că ultima apariție publică a Anouskai Sites a fost în mai 2022, iar rămășițele ei nu au fost descoperite până în mai 2025. Procurorul Hollie Gilbery a declarat că femeia a fost dată dispărută la poliție în aprilie 2023.

„Ancheta a confirmat că fusese văzută ultima dată de poliție în mai, anul precedent. Din păcate, din cauza vulnerabilităților sale, inclusiv a problemelor de sănătate mintală și a dependențelor, ea fusese în contact destul de regulat cu poliția”, a precizat procurorul.

Procurorul a mai spus că bărbatul a fost contactat în aprilie anul acesta, în calitate de fost partener al femeii, pentru a fi întrebat despre locul unde s-ar putea afla aceasta.

„Le-a spus polițiștilor că nu a mai avut contact cu Anouska Sites din februarie sau martie 2022”, a declarat procurorul.

Cum i-au găsit polițiștii trupul neînsuflețit

Pe 27 mai, poliția a discutat din nou cu Stevens, care le-a spus că nu mai locuiește în apartamentul de pe Upton Road, astfel că ofițerii s-au deplasat la fața locului și au pătruns în locuință.

Ofițerii au descris apartamentul ca fiind similar cu cel al unui colecționar compulsiv, plin de gunoaie, excremente și sticle cu urină împrăștiate peste tot. Polițiștii au început să percheziționeze locuința, iar când au ridicat o pătură din sufragerie au descoperit un braț și o mână scheletice. De asemenea, au observat că în cameră se aflau diverse obiecte parfumate, ceea ce sugerează că erau folosite pentru a masca mirosurile.

Jamie Stevens, care a avut o relație cu Anouska Sites între 2011 și 2014, a fost arestat și le-a spus polițiștilor că trupul găsit îi aparține acesteia.

„A explicat că ea a venit la apartamentul lui în jurul lunii ianuarie 2023, întrebând dacă poate rămâne peste noapte. El s-a dus în dormitorul său și a lăsat-o să doarmă în sufragerie. A doua zi a plecat de acasă, revenind în jurul orei 23:30, presupunând că plecase, însă a găsit-o pe canapea. A spus că i-a aruncat o pătură peste cadavru și a continuat să locuiască în dormitor, fără să mai revină cu adevărat în sufragerie”, a mai spus procurorul.

