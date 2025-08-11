Un bărbat a locuit timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere acoperit cu o pătură într-o sufragerie din UK

Stiri Socante
11-08-2025 | 22:06
Un bărbat a locuit timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere acoperit cu o pătură într-o sufragerie din UK
Cornwall Police

Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 14 luni de închisoare după ce a ascuns cadavrul fostei sale partenere în apartament timp de doi ani.

autor
Ioana Andreescu

Jamie Stevens, în vârstă de 51 de ani, a acoperit trupul neînsuflețit al Anouskai Sites cu o pătură și a continuat să locuiască în locuința din Torquay, Devon, până când rămășițele acesteia au fost descoperite de polițiști, înconjurate de gunoaie și obiecte parfumate menite să mascheze mirosul, potrivit The Independent.

Jamie Stevens, în vârstă de 51 de ani, a ascuns cadavrul fostei sale partenere după ce l-a descoperit în ianuarie 2023 și a continuat să locuiască în apartamentul din Torquay, Devon.

Ce s-a întâmplat

Trupul neînsuflețit al femeii a rămas în sufrageria locuinței până când rămășițele sale au fost descoperite în mai 2025. Jamie Stevens, de pe Reddenhill Road, Torquay, a pledat vinovat pentru împiedicarea unei înmormântări legale și pentru obstrucționarea justiției, iar luni a fost condamnat la 14 luni de închisoare.

Autoritățile din Exeter au stabilit că ultima apariție publică a Anouskai Sites a fost în mai 2022, iar rămășițele ei nu au fost descoperite până în mai 2025. Procurorul Hollie Gilbery a declarat că femeia a fost dată dispărută la poliție în aprilie 2023.

Citește și
politie
Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice

„Ancheta a confirmat că fusese văzută ultima dată de poliție în mai, anul precedent. Din păcate, din cauza vulnerabilităților sale, inclusiv a problemelor de sănătate mintală și a dependențelor, ea fusese în contact destul de regulat cu poliția”, a precizat procurorul.

Procurorul a mai spus că bărbatul a fost contactat în aprilie anul acesta, în calitate de fost partener al femeii, pentru a fi întrebat despre locul unde s-ar putea afla aceasta.

„Le-a spus polițiștilor că nu a mai avut contact cu Anouska Sites din februarie sau martie 2022”, a declarat procurorul.

Cum i-au găsit polițiștii trupul neînsuflețit

Pe 27 mai, poliția a discutat din nou cu Stevens, care le-a spus că nu mai locuiește în apartamentul de pe Upton Road, astfel că ofițerii s-au deplasat la fața locului și au pătruns în locuință.

Ofițerii au descris apartamentul ca fiind similar cu cel al unui colecționar compulsiv, plin de gunoaie, excremente și sticle cu urină împrăștiate peste tot. Polițiștii au început să percheziționeze locuința, iar când au ridicat o pătură din sufragerie au descoperit un braț și o mână scheletice. De asemenea, au observat că în cameră se aflau diverse obiecte parfumate, ceea ce sugerează că erau folosite pentru a masca mirosurile.

Jamie Stevens, care a avut o relație cu Anouska Sites între 2011 și 2014, a fost arestat și le-a spus polițiștilor că trupul găsit îi aparține acesteia.

„A explicat că ea a venit la apartamentul lui în jurul lunii ianuarie 2023, întrebând dacă poate rămâne peste noapte. El s-a dus în dormitorul său și a lăsat-o să doarmă în sufragerie. A doua zi a plecat de acasă, revenind în jurul orei 23:30, presupunând că plecase, însă a găsit-o pe canapea. A spus că i-a aruncat o pătură peste cadavru și a continuat să locuiască în dormitor, fără să mai revină cu adevărat în sufragerie”, a mai spus procurorul.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

Sursa: The Independent

Etichete: Marea Britanie, barbat, deces, cadavru, partenera,

Dată publicare: 11-08-2025 22:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa
Stiri externe
Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa

Un bărbat din Hong Kong a fost arestat după ce a plasat timp de un an pe rafturile mai multor magazine din oraș sticle de Coca Cola în care introdusese și urina sa. Un copil a ajuns la spital după ce a băut un astfel de suc contaminat cu urină.

Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice
Stiri Virale
Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice

Un bărbat din județul Maramureș a fost ucis de cumnatul lui pentru că ar fi încercat să-și refacă viața după ce soția murise din motive medicale în urmă cu mai mulți ani. Victima a fost înjunghiată, iar suspectul va fi supus unei expertize psihiatrice.

Un bărbat din județul Maramureș a fost reținut de către polițiști după ce şi-a distrus brăţara electronică
Stiri actuale
Un bărbat din județul Maramureș a fost reținut de către polițiști după ce şi-a distrus brăţara electronică

Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arest, după ce şi-a distrus brăţara electronică pe care trebuia să o poarte până în iulie 2026.  

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12