În jurul orei 07:50, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU Bihor cu privire la faptul că un minor a căzut de la înălţime, lângă un bloc de locuinţe cu 8 etaje de pe strada Eforiei din municipiul Oradea.

La adresa indicată s-au deplasat de urgenţă, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Oradea.

Medicul SMURD ajuns la faţa locului a declarat decesului minorului, care avea leziuni incompatibile cu viaţa, a transmis ISU Bihor.



