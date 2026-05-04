Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vor audia rudele.

Copilașul de un an și 4 luni venise în vizită la bunici în localitatea Dobrești, județul Dolj, împreună cu mama și cei doi frați mai mari, de 6 și 7 ani.

La un moment dat, adulții au mers în grădină, iar copiii au fost lăsați în grija străbunicii, în vârstă de 80 de ani, care pregătea mâncarea. Ieșea din când în când și îi verifica.

Momentul tragediei în curte

Frații mai mari se jucau prin curte, când copilașul s-a apropiat de piscină, în care se aflau aproximativ 50 de centimetri de apă de ploaie, și a căzut în ea.

Ștefana Vâlcea, rudă: „Au căsuțe acolo… cică i-a lăsat în căsuțe și îi mai striga străbunica… Și la un moment dat i-a spus unul dintre copii că nu mai este cel mic… ea, săraca, a ieșit și l-a căutat pe la poartă, prin grădină… nicidecum să se gândească la piscină. Am auzit că nu au băgat apă, era de la ploi…”

Femeie: „Copiii erau acolo la joacă… cum au făcut, s-au despărțit și a picat în piscină.”

Nu se știe cât a durat până când cel mic a fost găsit în apă. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, copilul nu a mai putut fi salvat.

Intervenția medicilor

Traian Magala, director SAJ Dolj: „Un copilaș scos din apă, cianotic, fără semne vitale. Se încep manevrele de resuscitare. De la coordonare se trimite și un echipaj cu medic, elicopterul, ca să ajungă mai repede. Copilașul era în stop cardio-respirator, fără semne vitale.”

În urma necropsiei s-a stabilit că băiețelul s-a înecat.

Vecin: „Era mic, poate a fugit… a trecut pe lângă și a căzut…”

Vecin: „A căzut în piscină, nu a fost supravegheat. Copilul trebuie supravegheat.”

