Dosar de omor redeschis la Botoșani. Familia victimei contestă rezultatele expertizei psihiatrice făcute de IML

Un dosar de omor, clasat inițial pentru că suspectul principal nu ar fi avut discernământ, a fost redeschis la Botoșani, în urma unei decizii judecătorești.

Familia victimei a reclamat faptul că bărbatul scapă de judecată, chiar dacă o comisie de medici de la Institutul Național de Medicină Legală București a considerat că lipsa discernământului nu a fost justificată în raportul medical.

Crima s-a petrecut, în luna ianuarie a anului trecut. O femeie de 50 de ani a fost ucisă în locuința ei. Suspectul principal, soțul victimei, ar fi plecat de acasă cu mașina, iar pe drum a produs un accident rutier în mod intenționat. Polițiștii au considerat că acesta ar fi încercat să se sinucidă după ce a comis omorul.

Bărbatul, internat la psihiatrie după ce și-ar fi ucis soția

Bărbatul a fost internat în spital și și-a revenit. A fost apoi expertizat medico-legal la Botoșani și Iași, la cererea parchetului, iar medicii de acolo au stabilit că suspectul nu a avut discernământ când și-a atacat soția.

Din acest motiv, a fost internat în spitalul de psihiatrie și maximă siguranță Grajduri, din Iași.

Daniel Gherca, avocatul familiei: „Nu am putut fi de acord cu asemenea concluzii, cu atât mai mult cu cât inculpatul a avut mereu, chiar în timpul expertizei, o atitudine cooperantă. Am solicitat avizarea raportului de expertiză de comisia superioară din cadrul INML Mina Minovici. Comisia superioară nu a avizat această expertiză, au considerat că răspunsul lipsei discernământului nu era unul fundamentat”.

În baza lipsei acestui aviz, familia a cerut redeschiderea dosarului, invocând acest viciu de procedură. Cea de-a treia expertiză făcută la Institutul Național de Medicină Legală nu avea avizul comisiei superioare din același institut. În consecință, parchetul a dispus reînceperea urmăririi penale în acest caz.

Natalia Gheorghiță, mama victimei: „Să se facă dreptate, nu mi-a spus nimic niciodată că e bolnav psihic. Au fost la mine și seara atunci și, peste noapte, la două, a omorât-o.”

Familia victimei crede că nici felul în care a acționat bărbatul după crimă nu susține varianta lipsei de discernământ.

Daniel Gherca, avocatul familiei: „Imediat după comiterea faptei a încercat să incendieze locuința, a părăsit locuința la volanul autoturismului pe care îl deținea și a fost implicat într-un accident rutier. Astea sunt alte împrejurări care ne îndreptățesc că totuși avea discernământ la momentul comiterii infracțiunii.”

Odată cu redeschiderea anchetei, individul a fost pus sub acuzare pentru omor.

