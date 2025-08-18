Dosar de omor redeschis la Botoșani. Familia victimei contestă rezultatele expertizei psihiatrice făcute de IML

Stiri Socante
18-08-2025 | 17:18
×
Codul embed a fost copiat

Un dosar de omor, clasat inițial pentru că suspectul principal nu ar fi avut discernământ, a fost redeschis la Botoșani, în urma unei decizii judecătorești.

autor
Iulia Ciuhu

Familia victimei a reclamat faptul că bărbatul scapă de judecată, chiar dacă o comisie de medici de la Institutul Național de Medicină Legală București a considerat că lipsa discernământului nu a fost justificată în raportul medical.

Crima s-a petrecut, în luna ianuarie a anului trecut. O femeie de 50 de ani a fost ucisă în locuința ei. Suspectul principal, soțul victimei, ar fi plecat de acasă cu mașina, iar pe drum a produs un accident rutier în mod intenționat. Polițiștii au considerat că acesta ar fi încercat să se sinucidă după ce a comis omorul.

Bărbatul, internat la psihiatrie după ce și-ar fi ucis soția

Bărbatul a fost internat în spital și și-a revenit. A fost apoi expertizat medico-legal la Botoșani și Iași, la cererea parchetului, iar medicii de acolo au stabilit că suspectul nu a avut discernământ când și-a atacat soția.

Din acest motiv, a fost internat în spitalul de psihiatrie și maximă siguranță Grajduri, din Iași.

Citește și
crima
Bărbat condamnat la 22 de ani de închisoare, după ce și-a ucis fosta iubită într-un cabinet veterinar din Petroșani

Daniel Gherca, avocatul familiei: „Nu am putut fi de acord cu asemenea concluzii, cu atât mai mult cu cât inculpatul a avut mereu, chiar în timpul expertizei, o atitudine cooperantă. Am solicitat avizarea raportului de expertiză de comisia superioară din cadrul INML Mina Minovici. Comisia superioară nu a avizat această expertiză, au considerat că răspunsul lipsei discernământului nu era unul fundamentat”.

În baza lipsei acestui aviz, familia a cerut redeschiderea dosarului, invocând acest viciu de procedură. Cea de-a treia expertiză făcută la Institutul Național de Medicină Legală nu avea avizul comisiei superioare din același institut. În consecință, parchetul a dispus reînceperea urmăririi penale în acest caz.

Natalia Gheorghiță, mama victimei: „Să se facă dreptate, nu mi-a spus nimic niciodată că e bolnav psihic. Au fost la mine și seara atunci și, peste noapte, la două, a omorât-o.”

Familia victimei crede că nici felul în care a acționat bărbatul după crimă nu susține varianta lipsei de discernământ.

Daniel Gherca, avocatul familiei: „Imediat după comiterea faptei a încercat să incendieze locuința, a părăsit locuința la volanul autoturismului pe care îl deținea și a fost implicat într-un accident rutier. Astea sunt alte împrejurări care ne îndreptățesc că totuși avea discernământ la momentul comiterii infracțiunii.”

Odată cu redeschiderea anchetei, individul a fost pus sub acuzare pentru omor.

Sursa: Pro TV

Etichete: botosani, dosar penal, omor, iml,

Dată publicare: 18-08-2025 17:17

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Ce a observat un criminalist în cazul femeii care a fost ucisă și târâtă cu mașina de fostul iubit. „Nu prea am mai întâlnit”
Stiri actuale
Ce a observat un criminalist în cazul femeii care a fost ucisă și târâtă cu mașina de fostul iubit. „Nu prea am mai întâlnit”

Bărbatul din Arad acuzat că a ucis-o cu barbarie pe fosta sa parteneră a fost arestat pentru omor şi lipsire de libertate.

Bărbat condamnat la 22 de ani de închisoare, după ce și-a ucis fosta iubită într-un cabinet veterinar din Petroșani
Stiri Justitie
Bărbat condamnat la 22 de ani de închisoare, după ce și-a ucis fosta iubită într-un cabinet veterinar din Petroșani

Un bărbat a fost condamnat definitiv la 22 de ani de închisoare pentru omor calificat, după ce a ucis o femeie de 31 de ani, medic veterinar în Petroșani, anunță Curtea de Apel Alba Iulia.  

Doi adolescenţi din Dâmbovița au fost arestaţi pentru omor în cazuri separate. Una dintre victime a fost ucisă cu o foarfecă
Stiri actuale
Doi adolescenţi din Dâmbovița au fost arestaţi pentru omor în cazuri separate. Una dintre victime a fost ucisă cu o foarfecă

Procurorii din Dâmboviţa instrumentează două dosare de omor în care sunt cercetaţi adolescenţi de 14–15 ani, ambii fiind arestaţi preventiv.

Recomandări
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM
Stiri Economice
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM

Conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”

Volodimir Zelenski se întâlnește, azi, cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii
Stiri actuale
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 August 2025

44:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12