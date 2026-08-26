Pe 24 septembrie, la Romexpo, artiștii se vor duela în 4 runde intense, cu piese proprii și piese ale adversarului, remake-uri în genuri muzicale diferite și invitați surpriză. Ce ași vor scoate din mânecă Smiley și Oscar pentru runda The Wildcard? Aceștia pot da peste cap toate calculele din primele trei runde. Doar publicul decide cine câștigă, prin cele mai aprige strigăte și aplauze. La edițiile precedente, artiștii au mizat pe colaborările speciale și au creat momente memorabile.

Theo Rose și Ruslana vs. Puya și Andra

În 2025, Theo Rose a invitat-o alături de ea pe scenă pe Ruslana, artista din Ucraina recunoscută la nivel mondial, care a făcut istorie la Eurovision în 2004, cu piesa ,,Wild Dances”. Împreună, cele două au readus hitul Eurovision în prim-plan cu vocile lor puternice și mișcările tribale, iar atmosfera a devenit explozivă. Nimeni nu a stat pe loc, iar Romexpo s-a transformat într-o petrecere balcanică pe cinste!

Puya a plusat și el cu un wildcard de calibru greu, Andra. „Vreau să văd o mare de telefoane aprinse”, a spus Puya pe scenă, când vocea Andrei a răsunat în marea de oameni cu melodia „Dorul”. Telefoanele s-au ridicat imediat în aer, iar publicul s-a umplut de emoții.

A fost un battle puternic, iar publicul a decis că Puya este câștigătorul.

Connect-R și Alex Velea vs. Șuie Paparude și Oscar cu Erika Isac

În 2024, Connect-R a creat un moment emoționant când l-a chemat pe scenă pe Alex Velea. „Mulțumesc, Connect-R, că m-ai invitat în seara asta, mi-a fost dor să fiu alături de tine pe scenă și te iubesc rău de tot! Chiar dacă viața ne-a separat de multe ori, mereu te-am iubit ca pe fratele meu mai mare și îți mulțumesc că ții la mine!”, i-a mărturisit Alex Velea. Cei doi au cântat împreună hiturile „Dragoste la prima vedere” și „Dragostea se face-n minim doi”, iar publicul i-a acompaniat.

La rândul lor, cei de la Șuie Paparude l-au adus ca invitat special pe Oscar, artistul care în acest an este personajul principal și se confruntă cu Smiley la Red Bull SoundClash 2026. Șuie Paparude au ridicat atunci miza cu încă o surpriză, Erika Isac, care a cântat „Macarena”, piesa cu care a făcut furori în 2024. Publicul a fost cu mâinile-n aer, a cântat și s-a bucurat să-i vadă pe toți împreună pe aceeași scenă. Tot publicul este cel care a decis învingătorul: Connect-R.

Vama și Puya vs. Killa Fonic și Șatra Benz

În 2023, a fost o bătălie grea între Vama și Killa Fonic. Puya a urcat pe scenă să cânte ,,Viața bună” alături de Vama, apoi „Stele căzătoare”. Fanii au fost trup și suflet alături de ei, iar aplauzele s-au auzit în Romexpo și după.

Killa Fonic a fost așteptat să surprindă și a reușit să o facă. A invitat Șatra Benz, iar Super Ed, Keed și Lu-K Beats au aruncat scena-n aer cu energia lor. La final, privirile tuturor s-au ridicat către cer, în timp ce lumea scanda numele lui Nosfe.

Vama a câștigat confruntarea muzicală de la Red Bull SoundClash 2023.

Spike și Adi Minune vs. Irina Rimes și Carla's Dreams

În 2022 a fost senzație, iar oamenii au vorbit mult despre ediția cu Spike și Irina Rimes.

Spike a cântat hitul ,,Manele”, apoi l-a adus pe scenă pe însuși regele lor, Adi Minune. A ieșit un ,,Chef de chef” de zile mari și toată lumea a cântat versurile. A urmat ,,Așa sunt zilele mele”, care a pus punctul unei seri în care surprizele muzicale s-au ținut lanț.

Irina Rimes i-a invitat alături de ea pe cei de la Carla's Dreams, care au deschis prima ediție Red Bull SoundClash România, în 2017. Irina și Carla’s Dreams au cântat ,,Sub pielea mea” și ,,Ne bucurăm în ciuda lor”, iar fanii i-au însoțit cu fiecare vers. La final, Spike a câștigat cea de-a patra ediție Red Bull SoundClash din România.

Subcarpați, Motanu, Florin Vasilică și Grupul Teleorman vs. Vița de Vie și Macanache

Subcarpați și Vița de Vie s-au confruntat în 2019, la cea de-a treia ediție Red Bull SoundClash. Artiștii de la Subcarpați au venit cu o serie de surprize, de la Motanu', care a făcut freestyle cu rime grele, la Florin Vasilică și Grupul Teleorman, care au interpretat ,,Codrule, mărite domn”, melodie inspirată de tatăl său, rapsodul Liviu Vasilică.

Vița de Vie a dat replica împreună cu Macanache, iar ,,Basul și cu toba mare” a răsunat atât de pe scenă, cât și din mulțimea de oameni care a cântat cu mult entuziasm. La final, a fost greu de ales, astfel că ediția din 2019 a fost prima din istoria Red Bull SoundClash care s-a încheiat cu egal. Însă nimeni n-a plecat supărat acasă!

Grasu XXL și Tudor Chirilă vs. Loredana și Smiley

În 2018, la a doua ediție Red Bull SoundClash, Grasu XXL a fost față-n față cu Loredana. În proba The Wildcard, Grasu XXL l-a adus pe scenă pe Tudor Chirilă și au cântat, împreună cu publicul, celebra piesă ,,Nu am chef azi”. Loredana l-a scos ca as din mânecă pe Smiley, cu piesa ,,Oficial îmi merge bine”, iar energia a urcat până la cer. La final, publicul l-a declarat câștigător pe Grasu XXL.

CTC și Grasu XXL vs. Carla's Dreams și Delia

Prima ediție Red Bull SoundClash România a avut loc în 2017 și i-a avut în duel pe CTC cu Carla’s Dreams. Invitatul surpriză al celorde la CTC a fost Grasu XXL, cu care au interpretat ,,Fără filtru (Maria Ioana)”, iar publicul a cântat împreună cu ei fiecare vers. Cei de la Carla's Dreams au chemat-o alături de ei pe Delia șiau ajuns mai aprope de public cu melodia ,,Inima”. La final, câștigătorii primei ediții Red Bull SoundClash România au fost CTC.

2 artiști. 2 scene față-n față. 1 singur învingător!

Pe 24 septembrie, de la ora 18:00, la Romexpo, are loc un clash iconic între generații! Smiley și Oscar intră în ringul Red Bull SoundClash pentru cel mai tare duel muzical al anului. Shurubel va fi MC-ul serii, iar Albwho va ține energia sus de la pupitrul de DJ.

Ești curios ce invitați surpriză vor aduce Smiley și Oscar în runda finală? Vino să afli live și să-ți susții artistul preferat! Biletele și detalii sunt disponibile pe redbull.ro/soundclash.