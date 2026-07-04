Mai mult, după extinderea în Dubai, UNTOLD își continuă dezvoltarea la nivel internațional. Următoarea destinație confirmată este Columbia, unde, în 2027, va fi organizat primul festival UNTOLD din America Latină.

Invitat la Știrile Pro TV, Edy Chereji, co-fondator UNTOLD, a declarat că peste 30.000 de oameni au votat în preferințele lor festivalul UNTOLD.

Edy Chereji: ”Ne bucurăm că oameni din întreaga lume care poate nu au fost la UNTOLD cu siguranță, dar au auzit despre UNTOLD, ne-au votat. Știm că au fost peste 30.000 de oameni care au votat în acest top anual și, cum spuneam, e o companie selectă, care ne onorează să fim acolo. Pe locul întâi, Tomorrowland, pe locul al 2-lea EDC din Las Vegas și pe locul al 3-lea pe podium, UNTOLD din România. Iar după noi, sigur, alte multe festivaluri celebre, cum ar fi Ultra din Miami, cu cel al Glastonbury. Sunt acolo în top 10 și ne bucurăm enorm că reușim să ne menținem în acest Champions League al festivalurilor și în acest an.”

Roxana Hulpe, PRO TV: Ce are special UNTOLD încât rezistă?

Edy Chereji: ”Cred că un lucru special este felul în care oamenii reacționează atunci când vin la festival, e o atmosferă cumva care te transformă. Noi spunem că oamenii care vin la UNTOLD pleacă mai buni de la UNTOLD, și cred că lucrul acesta se simte atunci când vii acolo. Apoi, rețeta. Pentru că UNTOLD este cu siguranță unic în lume. E un festival care a acaparat un oraș, un oraș care este foarte primitor, care îi iubește pe cei care vin și pășesc în preajmă, în oraș, acolo. Și, sigur, felul în care artiștii sunt puși la scene, pentru că avem cei mai mari artiști ai lumii, fie că sunt DJ, fie că sunt trupe live vechi și așa mai departe”.

Smiley, în deschidere la Sting

”Vă reamintim că o să aveți ocazia să-l vedeți pentru prima dată pe o scenă atât de mare și pe un stadion pe Sting în România. Și cu siguranță va fi un show excepțional în prima zi a festivalului, joi. Apoi continuăm vineri cu Zara Larsson pentru prima dată în România și în jurul căreia s-a creat o mare efervescență. Adolescenții în special și părinții lor și-au făcut deja planuri să ajungă la Cluj, să o vadă pe Zara Larsson. Sâmbătă, Lewis Capaldi, pentru prima dată în România și apoi sigur, să nu uităm și pe ceilalți artiști mari deja de la Martin Garrix, Kygo, care revin în România a doua oară. Marshmello, Afrojack, Steve Aoki și mulți mulți alți artiști români, iată și ei prezenți. Ne bucurăm să-l avem, să-l readucem pe scena UNTOLD pe Smiley în acest an, care îi va face deschiderea oficială lui Sting în prima zi a festivalului.”, a mai spus Chereji.