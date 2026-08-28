Atacurile realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de News.ro.

Printre semnatari se numără şi Broadcom, Cloudflare, CrowdStrike, IBM, Oracle, Mastercard, Visa, General Motors şi Shopify. Companiile susţin că există o perioadă limitată în care guvernele şi industria pot întări infrastructura digitală înainte ca modelele AI tot mai performante să amplifice capacităţile atacatorilor.

Companiile cer măsuri rapide

Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizaţiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice, pentru a putea identifica vulnerabilităţi şi dezvolta sisteme de apărare. În acelaşi timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii.

Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizaţiilor. În iunie, alianţa de informaţii „Five Eyes” — SUA, Marea Britanie, Canada, Australia şi Noua Zeelandă — avertiza că dezvoltarea AI este pe cale să transforme fundamental securitatea cibernetică.

Semnatarii consideră că următoarele luni sunt decisive: aceleaşi tehnologii AI care pot creşte puterea atacurilor trebuie folosite rapid şi pentru automatizarea şi consolidarea apărării cibernetice.