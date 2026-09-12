Denise Cosco a fost găsită duminică în stare critică și a murit ulterior într-un spital din Roma, scrie news.ro, care citează BBC.

Mama sa, Lea Garofalo, ucisă în 2009, a devenit un simbol al rezistenței împotriva mafiei după ce a depus mărturie în fața autorităților împotriva clanului 'Ndrangheta, una dintre cele mai puternice organizații mafiote din sudul Italiei.

Denise Cosco, la aceeași vârstă la care a murit mama sa

Cei apropiați lui Cosco își amintesc de curajul de care a dat dovadă atunci când a vorbit deschis în procesul tatălui său, dar și de lupta extraordinară pe care a dus-o în anii care au urmat.

La 35 de ani, Denise Cosco a murit la aceeași vârstă pe care o avea mama sa atunci când a fost ucisă.

Enza Rando, senatoare și avocată antimafia care a reprezentat-o pe Cosco în procesul pentru uciderea mamei sale, a descris moartea acesteia drept „o rană profundă pentru întreaga țară” și o dovadă că mafia nu doar ucide, ci creează „adevărați monștri în viețile și sufletele” celor care supraviețuiesc.

Francesca Rispoli, copreședinta organizației antimafia Libera, a afirmat că moartea Denisei Cosco scoate în evidență lupta prin care trec mulți dintre cei care încearcă să rupă legăturile cu crima organizată.

Mafia nu este doar ceva fizic. Poți să pleci. Poți să-ți schimbi numele. Dar rămâne totuși o legătură, o legătură de familie, care dăinuie… adânc în interior și este imposibil de depășit, a declarat ea pentru BBC.

A trăit ani întregi sub protecția statului

Cosco, la fel ca mama sa, a trăit mulți ani sub protecția statului, cu un nume și o identitate noi.

Rispoli a afirmat însă că Denise rămăsese extrem de vulnerabilă și că, în ultimii ani, reluase legătura cu tatăl său, Carlo Cosco, aflat în închisoare. În ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplaseră, Denise ar fi simțit un „gol în viața ei”.

Prietenii spun că femeia se confrunta cu probleme de sănătate mintală și dependență.

Poate că acesta este un semn că cei care încearcă să ducă o altă viață au nevoie de mai mult sprijin. Nu doar pentru un an – poate pentru întreaga lor viață, a susținut Rispoli.

Ea a subliniat dificultatea desprinderii de organizațiile mafiote din Italia, în special de 'Ndrangheta, ale căror rețele sunt construite în mare parte în jurul unor legături familiale strânse.

În cazul lui Cosco, atât familia mamei sale, cât și tatăl ei aveau legături cu mafia.

Cum a fost ucisă Lea Garofalo

Denise Cosco a refuzat întotdeauna să creadă versiunea tatălui său, potrivit căreia mama ei o abandonase pentru a începe o nouă viață în Australia.

În realitate, Carlo Cosco o ademenise pe Garofalo la o întâlnire, apoi o strangulase, îi dezmembrase trupul și îi incinerase rămășițele.

Câțiva ani mai târziu, mărturia unuia dintre ucigași le-a permis polițiștilor să recupereze câteva fragmente de os și un colier, obiecte pe care Denise Cosco le-a identificat.

La o ceremonie funerară publică, în 2013, ea a vorbit despre curajul mamei sale de a „își asuma riscul… pentru dreptate pentru toți”.

Tatăl ei și trei dintre complicii săi ispășeau deja pedepse cu închisoarea pe viață.

„Martoră mândră a justiției”

În timpul procesului, Cosco s-a descris drept o „martoră mândră a justiției” și a explicat că a luat decizia dificilă de a depune mărturie, vorbind din spatele unui paravan, pentru că își dorea „libertatea interioară de a o lua de la capăt”.

Procurorii au deschis acum o anchetă pentru a stabili dacă a existat vreo incitare la sinucidere. Telefonul Denisei Cosco a fost confiscat și urmează să fie analizat.

Prietenii și susținătorii ei s-au strâns vineri seara la Milano pentru a-i comemora memoria, în apropierea locului în care mama sa a fost răpită.

„Întreaga viață a Denisei s-a învârtit între cele două extreme ale curajului și suferinței”, a scris Luigi Ciotti, președintele organizației Libera, descriind această balanță drept una extrem de fragilă. „Astăzi, ceva din acel echilibru fragil s-a rupt pentru totdeauna.”