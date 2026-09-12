Tatăl are 60 de ani, iar mama avea 53 de ani când a rămas însărcinată. Au fost nevoiți să se grăbească, pentru că legea din Grecia nu permite proceduri de fertilizare in vitro după vârsta de 54 de ani.

În urmă cu mai bine de un an, Cristina și Constantinos au trecut printr-o tragedie: și-au pierdut fiul, în vârstă de 21 de ani, într-un accident rutier. După câteva luni, au decis să aibă un alt copil, folosind un embrion congelat în urmă cu 22 de ani. Din cauza restricțiilor stricte de vârstă prevăzute de lege, au fost nevoiți să acționeze foarte rapid.

Cristina Rapti-Tzelepi, mamă: „Pentru că nu am vrut să renunțăm la viață, am decis să ne oferim o a doua șansă, să o luăm de la capăt, să aducem din nou viață în casa noastră și să nu o lăsăm să se stingă.”

Așa a venit pe lume o fetiță, în urmă cu trei zile. Tatăl îi este profund recunoscător medicului pentru că a readus speranța în familia sa.

Constantinos Raptis, tată: „Odată cu venirea micuței, a venit și oxigenul de care aveam nevoie pentru a putea respira și a ne continua viața. Trăiam într-un întuneric absolut. Pentru noi, lumea se prăbușise. Domnul Pantos ne-a fost alături în această călătorie. Ne-a luat de mână și ne-a scos din cel mai adânc întuneric.”

Dr. Kostas Pantos, ginecolog și președinte al Societății Elene de Medicină Reproductivă: „Am văzut un cuplu disperat și am vrut să îi ajut, desigur, să obțină o sarcină, pentru că aceasta era dorința lor. În toată cariera mea nu am mai întâlnit un cuplu pe chipul căruia să se vadă, în același timp, atât disperarea, cât și fericirea, atunci când s-a născut copilul.”

Cei doi și-au numit fiica Georgia, în memoria fiului lor, Giorgos, care a venit pe lume tot în urma unei proceduri de fertilizare in vitro.

Cristina Rapti-Tzelepi, mamă: „Îmi doresc să crească sănătoasă și fericită, să fie plină de bucurie, asemenea primului nostru copil, care ne umplea casa de râsete, și să facă în viață tot ceea ce își dorește. O voi învăța să lupte mereu și să nu renunțe niciodată.”