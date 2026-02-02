VIDEO. Un film horror produs independent, autofinanțat, realizat de vedeta YouTube ”Markiplier”, a cucerit publicul din SUA

Fanii au răsplătit abordarea practică a lui Fischbach, asigurând o audiență numeroasă și un scor de 90% pe Rotten Tomatoes, potrivit publicației Film Ink .

Bazat pe jocul indie de groază cult al lui David Szymanski, ”Iron Lung” a fost scris, regizat și produs de Fischbach, care joacă și în film. Acțiunea se desfășoară într-un viitor post-apocaliptic și urmărește un condamnat forțat să piloteze un submarin numit „Iron Lung” printr-un ocean plin de sânge pe o lună pustie, în căutarea stelelor și planetelor dispărute în urma unui eveniment cunoscut sub numele de ”Quiet Rapture”, care a provocat o apocalipsă universală.

Acest rezultat este cu atât mai remarcabil cu cât vânzările de bilete au fost aproape egale cu cele ale unui film important al companiei Disney, ”Send help”, dar fără ca „Iron Lung” să dețină resursele mainstream ale giganților din cinematografie.

Astfel, acest film, care se numește „Iron Lung”, a impresionat publicul american, ajungând pe locul al doilea la încasări, cu 17,8 milioane de dolari din 3.015 cinematografe.

Documentarul „Melania” a depăşit aşteptările la lansare, cu încasări de 7 milioane de dolari, iar „Send Help” al lui Sam Raimi a debutat pe primul loc

„Melania”, documentarul care o urmăreşte pe prima doamnă a Statelor Unite în perioada premergătoare celei de-a doua învestituri prezidenţiale a lui Donald Trump, a depăşit aşteptările la box office-ul nord-american, debutând pe locul trei.

Potrivit News.ro, care citează Variety, filmul a generat 7,04 milioane de dolari în 1.778 de cinematografe din America de Nord, un început extraordinar pentru un documentar (mai ales unul care nu conţine muzică şi nu este despre un concert).

Proiecţiile, care au fluctuat pe parcursul weekendului, au depăşit estimările premergătoare lansării, care se situau între 3 şi 5 milioane de dolari.

Amazon MGM a cheltuit o sumă uluitoare pentru acest film, achiziţionând documentarul cu 40 de milioane de dolari şi investind apoi 35 de milioane de dolari în marketing. Proprietarii de cinematografe păstrează aproximativ jumătate din încasările din vânzarea biletelor, ceea ce va face dificilă justificarea costurilor de difuzare în cinematografe ale filmului „Melania”.

Cu toate acestea, un distribuitor cu bugete generoase precum Amazon se preocupă de mult mai mult decât încasările la box office; studioul intenţionează să recupereze o parte din costuri atunci când „Melania” va fi disponibil pe serviciul său de streaming Prime, după ce va rula în cinematografe.

„Melania” va trebui să genereze între 40 şi 45 de milioane de dolari la box office-ul intern pentru a ajunge la pragul de rentabilitate, potrivit unor surse familiarizate cu economia filmelor similare. Aceste surse consideră că „Melania” a obţinut acorduri de licenţiere profitabile, care vor compensa costurile ridicate de promovare.

„Suntem foarte încurajaţi de startul puternic şi de reacţia pozitivă a publicului, încasările iniţiale ale filmului „Melania” depăşind aşteptările noastre”, a declarat Kevin Wilson, directorul departamentului de distribuţie cinematografică internă al Amazon MGM.

În cazul filmului „Melania”, publicul din weekendul de lansare a fost format în mare parte din femei; 72% dintre cumpărătorii de bilete au fost femei, iar 83% aveau peste 45 de ani, potrivit Amazon MGM. Aproape 75% dintre spectatori au fost albi, urmând hispanicii, cu 11% dintre cumpărătorii de bilete. În acelaşi timp, pieţele cinematografice de top s-au situat în afara locaţiilor tradiţionale, precum New York City şi Los Angeles, şi au inclus Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix şi West Palm Beach - oraşe în care preşedintele este popular. „Melania” are probabil una dintre cele mai mari discrepanţe între sentimentele publicului şi recenziile critice; filmul se mândreşte cu nota „A” în sondajele CinemaScore, precum şi cu o medie de 10% pe Rotten Tomatoes.

Locul 1, „Send Help”

Filmul „Send Help” a înregistrat venituri totale de 20 de milioane de dolari din 3.475 de locaţii din America de Nord.

De asemenea, a încasat 8,1 milioane de dolari la box-office-ul internaţional, mai puţin decât se aştepta. Este un început solid pentru producţia de 40 de milioane de dolari, care se aşteaptă să rămână în topuri şi după debut, datorită recomandărilor pozitive şi entuziasmului pentru horrorul original.

„Iron Lung” a impresionat, ajungând pe locul al doilea, cu 17,8 milioane de dolari din 3.015 cinematografe.

„Zootopia 2” s-a clasat pe locul patru, generând venituri de 5,8 milioane de dolari. Filmul are încasări totale de peste 400 de milioane de dolari.

„Shelter” a debutat pe locul cinci, cu 5,5 milioane de dolari încasate din 2.726 de cinematografe. Este un început dezamăgitor, având în vedere bugetul de producţie de 50 de milioane de dolari.

Filmul, clasificat R, a fost regizat de Ric Roman Waugh, cineastul din spatele unei serii de thrillere de acţiune cu Gerard Butler în rolul principal, precum „Greenland” şi „Angel Has Fallen”.

Filmul urmăreşte povestea unui bărbat retras, care declanşează fără să vrea o reacţie în lanţ violentă după ce salvează o fetiţă de la înec într-o furtună teribilă. „Shelter” este distribuit de noua companie Black Bear, care intenţionează să lanseze în următoarele luni filmul „The Rivals of Amziah King”, cu Matthew McConaughey în rolul principal, comedia „Spa Weekend” şi „Wife and Dog” al lui Guy Ritchie.

