Un copil de 10 ani transformă scena „Românii au talent” într-un circuit de curse. Carmen Tănase: „Sunt mută de uimire”

Talentul adevărat vine din inimă și crește atunci când îi acorzi atenție, răbdare și încredere.

În această seară, de la ora 20:30, la Românii au talent, telespectatorii vor descoperi povestea impresionantă a unui copil care demonstrează că visul poate prinde viteză mult mai devreme decât ne-am imagina.

Alexis Stan are doar 10 ani și vine pe scena talentului ca fiind cel mai tânăr pilot de curse licențiat din Europa și, foarte probabil, din lume.

„Lumea îmi dă o șansă să arăt că, dacă ești mic, nu înseamnă că nu poți să faci nimic! În mod normal, sunt puțin cam mic pentru acest sport, dar s-a făcut o derogare la FIA. Prima oară am reușit să fac drift într-un cadru organizat, însă doar la calificări și la concurs nu eram punctat. Eram acolo doar ca să mă testeze. După prima etapă, locul 1 avea 92 de puncte, iar eu aveam 94 de puncte. Atunci s-a făcut încă o derogare, ca să pot intra licențiat, și s-a creat o clasă specială, StreetKids. România este singura țară din Europa care a primit această derogare”, va spune acesta.

Pasiunea pentru acest sport vine din familie, de la tatăl său, pilot de drift, care l-a ghidat încă de la început: „Îl puneam în brațe în anumite zone de circuit, acolo unde aveam voie. Întotdeauna spunea că vrea să fie pilot de drift, chiar înainte să ajungă să conducă o mașină adevărată.”

