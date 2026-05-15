A electrizat și încântat publicul din sală, care a cântat alături de ea.

Alexandra Căpitănescu și trupa ei au sărit de fericire când au auzit că merg în finala Eurovision. S-au calificat în a doua semifinală, după o interpretare electrizantă a piesei „Choke me”.

România s-a calificat în finala Eurovision

Au fost momente pline de emoție pentru Alexandra, membrii trupei ei, dar și pentru susținătorii care au mers cu ei la Viena.

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când, la 19 ani, a câștigat Vocea României. A făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă, care a continuat să o susțină și după finalul competiției.

Tudor Chirilă, antrenor Vocea României: „Mi se pare că face cinste României. Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum îndrăznesc să cred că va fi mai bine de primele 7 locuri. Eu o iubesc pe Alexandra și e o chestie sentimentală, dar cred că merită să fie iubită de toată România care poate să voteze. Are acest simț al scenei, e foarte autentică și nu îi e frică să fie autentică, nu are frica aceasta, frica de ridicol, de cum arăt, cum mă vede lumea și mie asta mi s-a părut extraordinar."

Interpretarea Alexandrei a stârnit valuri de reacții și pe rețelele sociale.

BBC a scris că „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale „Choke Me", care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence".

În finala de sâmbătă seară, Alexandra va fi numărul 24 în concurs.