În fiecare zi petrecută în competiție, presiunea crește, iar Luptătorii si Visătorii trebuie să demonstreze că au atât forța fizică, cât și echilibrul mental necesar pentru a merge mai departe.

În această seară, concurenții vor avea de înfruntat un traseu spectaculos și solicitant, inspirat de aventurile celebrului erou al junglei. „Este un traseu al lui Tarzan”, anunță prezentatorul Daniel Pavel la începutul jocului, pregătind astfel publicul pentru una dintre cele mai dinamice probe ale sezonului. Concurenții vor trebui să își testeze limitele pe un parcurs care implică echilibru, viteză și curaj, într-o luptă directă pentru recompense importante.

În Desafio: Aventura, fiecare zi aduce noi provocări și noi speranțe pentru marele premiu. Luptătorii s-au pus deja la treabă în satul pescăresc, unde condițiile sunt dure, iar munca zilnică devine parte din lupta pentru supraviețuire în competiție. În același timp, echipa Visătorii se pregătește pentru confruntare cu un om în minus, însă din confortul vilei - un avantaj care ar putea conta în strategiile serii.

Primul joc al ediției de azi, lupta pentru recompensă, le poate oferi câștigătorilor nu doar un moment de liniște și relaxare după zile tensionate, ci și o recompensă financiară pentru unul dintre concurenții echipei victorioase. Pentru participanți, astfel de momente sunt rare și extrem de valoroase, deoarece oferă ocazia de a-și reîncărca bateriile înaintea următoarelor provocări.

Mai târziu, un nou joc crucial va decide cine va purta banderola de căpitan. Cel ales va deveni liderul echipei sale și va avea responsabilitatea unor decizii dificile care pot influența parcursul colegilor săi în competiție. În Desafio: Aventura, rolul de căpitan nu este doar o onoare, ci și o povară, pentru că poate schimba echilibrul dintre echipe.

Ca de fiecare dată, strategiile încep cu mult înaintea probelor. Concurenții discută, calculează și încearcă să anticipeze mișcările adversarilor. În același timp, tensiunile cresc, iar conflictele devin inevitabile într-o competiție în care fiecare își dorește să ajungă cât mai aproape de marele premiu. În centrul unuia dintre conflictele acestei seri se află Alina Oprea. Concurenta mărturisește că se simte profund afectată de atitudinea colegilor: „Sunt foarte rănită. Dacă era vreuna în locul meu … atunci înțelegeați din toate punctele de vedere.”

De cealaltă parte, confesiunea Luizei Condrea, coechipiera Alinei, sună mult mai rece: „Am momente în care privesc cu milă spre ea. Nu am de gând să-mi mai consum energia cu nimeni, dacă nu simt să o fac.”

De ce se simte marginalizată Lena și cum privesc ceilalți luptători reacțiile ei? Cine va câștiga jocul de recompensă și cine va merita să poarte banderola de căpitan? Dar și ce uneltiri vor surprinde camerele de filmat atunci când concurenții cred că nu sunt observați? Răspunsurile vin diseară, într-o nouă ediție plină de tensiune și adrenalină, la Desafio: Aventura, de la 20:30, la PRO TV. Ediția poarte fi urmărită cu o zi în avans, pe VOYO.