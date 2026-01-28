PRO TV, lider de audiență cu Desafio: Aventura. Duel dramatic și strategii care schimbă echilibrul competiției

PRO TV a fost lider de audiență cu ediția de marți a reality show-ului Desafio: Aventura, una dintre cele mai intense și spectaculoase seri de competiție din această săptămână.

În intervalul orar 20:28 – 23:17, emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 5.9 puncte de rating și 19.7% cotă de piață în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Momentul de maximă audiență a atras în fața micilor ecrane, la PRO TV, aproape 1.3 milioane de telespectatori, confirmând interesul uriaș al publicului pentru cel mai urmărit reality show al momentului – Desafio: Aventura. Ediția de marți a adus unul dintre cele mai importante jocuri ale săptămânii: bătălia pentru salvare, o confruntare decisivă care a pus la încercare nu doar forța fizică a concurenților, ci și capacitatea lor de concentrare, stăpânirea de sine și strategia de echipă. În urma jocului, Visătorii au ieșit învingători, reușind să-și asigure siguranța pentru această etapă a competiției.



De cealaltă parte, Luptătorii și Norocoșii au fost nevoiți să își trimită câte un coechipier la duelul de eliminare. Astfel, Babasha și Alina Ceban s-au confruntat într-un duel extrem de tensionat, care a solicitat la maximum coordonarea, rezistența psihică și claritatea deciziilor. La finalul probei, Alina Ceban a fost eliminată din competiție, marcând un moment emoționant atât pentru colegii săi, cât și pentru telespectatori. “Credeam că sunt mai puternică! Dar nici nu credeam că va fi atât de greu. E de 100 de ori mai greu decât mi-am imaginat”, a spus Alina Ceban după eliminare. Pe măsură ce competiția avansează, strategiile devin tot mai intense, iar măștile încep să cadă. Rândurile concurenților se strâng, iar lipsurile din cele trei tabere se fac tot mai simțite. Condițiile dure din pustiu își pun amprenta în special asupra echipei Norocoșilor, unde tensiunile și oboseala încep să afecteze spiritul de grup. Florin Prunea a mărturisit: „Noi am avut un spirit de grup care, din păcate, s-a diluat pe parcursul acestor zile. Nu am mai fost la fel de uniți și lucrurile s-au complicat”. Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, a subliniat dificultatea acestei etape: „Au fost niște zile grele în Desafio: Aventura. Data viitoare, Luptătorii, Visătorii și Norocoșii se vor întoarce în arenă mânați de focul ambiției. Cine va face eforturi formidabile pentru a-și scoate echipa la liman, vom afla în edițiile următoare.”



Săptămâna viitoare, Desafio: Aventura continuă cu două zile intense de jocuri sportive, luni și marți, de la 20:30, la PRO TV, și cu o zi în avans pe VOYO. Concurenții se vor întâlni din nou pe „câmpul de luptă” pentru a da totul în bătălia pentru teritorii și pentru șansa de a rămâne în competiție pentru marele premiu de până la 190.000 de euro. Luni seara, la PRO TV, și cu o zi în avans pe VOYO, urmează o nouă confruntare decisivă - bătălia pentru teritorii, un moment care poate schimba complet soarta echipelor.



