O recompensă specială și un anunț medical care schimbă totul în această seară, la Desafio: Aventura, de la PRO TV

Urmează o seară plină de tensiune, cu Bătălia pentru Recompensă și mult așteptata Bătălie a Căpitanilor, două confruntări care promit răsturnări de situație spectaculoase și decizii radicale.

Concurenții, împărțiți între Norocoși, Luptători și Visători, se pregătesc pentru un traseu care nu seamănă cu nimic din ce au experimentat până acum.

Jocul intră într-o nouă etapă, iar regulile se schimbă. Strategiile deja stabilite în tabere riscă să fie complet date peste cap, iar alianțele pot deveni fragile în fața unei mize care se anunță uriașe.

Înaintea duelului pentru recompensă, prezentatorul show-ului, Daniel Pavel, vine cu două anunțuri care îi vor lăsa pe concurenți fără replică.

Primul dintre ele vizează chiar recompensa pentru care vor lupta în această seară - una descrisă drept cu totul specială și care îi va obliga să se adapteze rapid unui stil de joc diferit.

„Este o recompensă cu totul specială și veți juca cu totul diferit de cum ați fost învățați până acum”, le transmite Daniel Pavel concurenților, sugerând că ceea ce urmează le va testa limitele și îi va scoate din zona de confort.



