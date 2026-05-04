Ministerul rus al Apărării anunță că a interceptat 117 drone ucrainene, dintre care trei au ajuns în apropierea capitalei.

Una a lovit clădirea Mosfilm, unul dintre cele mai vechi și mai mari studiouri de film din Rusia, aflat la 6 kilometri de Kremlin. Nu s-au înregistrat victime, dar etajele superioare au fost avariate.

Atacul a survenit cu câteva zile înaintea faimoasei Parade de pe 9 mai, ziua în care Rusia sărbătorește victoria din Al Doilea Război Mondial.

De teama unui eventual atac ucrainean, rușii au desfășurat sute de sisteme de apărare antiaeriană în regiunea Moscovei.