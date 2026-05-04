Ministerul rus al Apărării anunță că a interceptat 117 drone ucrainene, dintre care trei au ajuns în apropierea capitalei.

Una a lovit clădirea Mosfilm, unul dintre cele mai vechi și mai mari studiouri de film din Rusia, aflat la 6 kilometri de Kremlin. Nu s-au înregistrat victime, dar etajele superioare au fost avariate.

Atacul a survenit cu câteva zile înaintea faimoasei Parade de pe 9 mai, ziua în care Rusia sărbătorește victoria din Al Doilea Război Mondial.

De teama unui eventual atac ucrainean, rușii au desfășurat sute de sisteme de apărare antiaeriană în regiunea Moscovei.

Citește și
Două persoane au murit şi mai multe au fost rănite după ce o maşină a intrat în mulţime în centrul unui oraș din Germania