Povestea emoționantă a câștigătoarei „Românii au talent”, Damaris Lupu. Prima reacție după ce a primit premiul de 120.000 €

Tânăra a împărtășit cu telespectatorii povestea ei impresionantă și primele reacții după ce a cucerit publicul și juriul cu talentul său.

„Este ireal. Am simțit o bucurie foarte mare, dar acum parcă nu-mi vine să cred. Când mă duceam pe scenă, aveam foarte multe emoții. Eram foarte mândră că a ieșit totul ok și așteptam să văd ce zic jurații. Simțeam că sunt șanse 50-50 să câștigăm amândouă. Când mi-am auzit numele, am zis: «Nu există așa ceva. Trebuia să câștige Sara».

Eu voiam să fac mai întâi dans, după balet, iar contorsionismul m-a atras pentru că mi se pare un sport distractiv și sunt mai multe mișcări interesante. Mă uitam pe YouTube și apoi încercam și eu să fac mișcările pe care le vedeam acolo. Încă nu am vorbit cu prietenii sau colegii, dar cred că sunt foarte bucuroși că am câștigat. Cel mai greu în acest concurs mi-a fost să-mi gestionez emoțiile.

Cred că faptul că am câștigat mă ajută foarte mult și îmi schimbă viața în bine, pentru că acum am mai multe șanse să ajung unde îmi doresc, pe cele mai mari scene ale lumii. Ca mare premiu, voi investi în cariera de contorsionism”, a declarat Damaris Lupu.

