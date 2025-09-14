Caravana „Românii au talent” a ajuns la Iași. Unde au loc preselecțiile pentru show-ul care schimbă vieți

Caravana „Românii au talent” a ajuns duminică în capitala Moldovei, la Iași. Colegii noștri caută cei mai talentați români, pentru al 16-lea sezon al emisiunii care aduce an de an emoție, spectacol și povești extraordinare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Mă aflu la Hotelul Unirea din Iași, unde au început preselecțiile pentru show-ul care a schimbat destine. Cea mai mare scenă a țării este gata să caute, pentru a 16-a oară, cel mai talentat român! Pe parcursul întregii zile sunt așteptați aici cei care își doresc să impresioneze o țară întreagă cu talentul lor. O am acum alături de mine pe Simona Beșleagă, finalista sezonului trecut.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cum a fost experiența Românii au talent pentru tine?”

Simona Beșleagă: „Pentru mine, experiența Românii au talent a fost una unică, deoarece am avut ocazia de a cunoaște oameni minunați, de a face parte dintr-o poveste pe care nu mă așteptam să o trăiesc. Am avut ocazia să cânt pe o scenă mare, pentru un public mare și să aduc în fața oamenilor lucruri care mă pasionează.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Ce ai simțit când ai pășit prima dată pe scena talentului?”

Simona Beșleagă: „Când am urcat prima dată pe scenă eram foarte bucuroasă deoarece, după ce am încercat de mai multe ori să vin la preselecții, am reușit în sfârșit să intru în etapa audițiilor și am reușit să ajung în fața juriului și a publicului și să arăt lucrurile pe care eu le fac cu pasiune.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cum te-a schimbat această emisiune, ca artist, ca om?”

Simona Beșleagă: „După Românii au talent am început să fiu mai cunoscută, să mă știe mai multă lume și să mă aprecieze așa cum sunt eu și să cânt mai mult oamenilor, așa cum îmi doream din totdeauna să fac.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Așadar, vă așteptăm astăzi la preselecții, unde echipa Românii au talent este în continuă căutare de talente uimitoare. Caravana va ajunge săptămâna viitoare, pe 20 și 21 septembrie în București.”

