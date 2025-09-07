Caravana „Românii au talent” a ajuns la Cluj: începe căutarea celui mai talentat român

Cea mai mare scenă a țării este gata să caute, pentru a 16-a oară, cel mai talentat român! Caravana „Românii au talent” a ajuns în acest weekend la Cluj.

Doina Plăcintă, corespondent ȘtirileProTV: Mă aflu în Hotelul Golden Tulipe Ana Dome, aici unde astăzi, pe parcursul întregii zile, sunt așteptați toți cei care vor să impresioneze o țară întreagă cu talentul lor. Chiar dacă încă este devreme, aici, încep deja să se adune curajoșii care vor participa la această zi de preselecții. Am stat puțin de vorbă cu unii dintre ei și toți mi-au spus că sunt foarte nerăbdători și își propun să ajungă cât mai departe în acest concurs, și chiar să pună mâna pe marele premiu.

Până atunci, drumul este unul lung și încărcat de multe emoții, așa că astăzi o am alături de mine pe Sara, o fetiță foarte talentată, care în sezonul trecut a cucerit juriul cu interpretarea ei, iar unul dintre jurați a apăsat butonul auriu și a trimis-o direct în semifinale.

Ce a însemnat această întreagă această experineță, ne va spune chiar ea.

Anul trecut, ai impresionat juriul și publicul cu momentele tale de la Românii au talent. Spune-ne cum e pentru un copil extrem de talentat să trăiască experiența de a fi pe scena Românii au talent?

Sara: A fost o experiență minunată. Înainte să ajung la Românii au talent nu aveam încredere în mine, dar după experiența pe care am avut-o aici, totul s-a schimbat.



Te așteptai ca Mihai Bobonete să apese butonul auriu pentru tine?

Sara: Nu m-am așteptat. Am avut emoții mari și am fost efectiv în șoc.

Ce le-ai spune copiilor talentați din Cluj, pe care-i așteptăm azi aici, și poate n-au curajul să vină la preselecții?

Sara: Aveți încredere în voi. Dați tot ce este mai bun din voi și să nu aveți emoții.



