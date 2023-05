Rareș Prisacariu, câștigătorul ”Românii au Talent”, sezonul 13, prima reacție după ce a obținut marele trofeu

„Mă simt foarte bine. Le mulțumesc și oamenilor de acasă pentru că m-au susșinut și au putut să mă voteze”, a mărturisit Rareș Prisacariu.

Întrebat cum a fost finala pentru el, Rareș a răspuns: „Foarte frumoasă a fost. Am zis și aseară la interviurile cu Smiley și Pavel Bartoș, cea mai memorabilă zi. A fost destinul meu pe scenă. Am legat prietenii cu concurenții, nu am făcut neapărat o luptă.”

„Am aruncat și cu avioane de hârtie și ne-am risipit emoțiile, pentru că Marco Cristoferi avea un moment cu avioane de hârtie și ne-am jucat acolo și i-am droit lui Marco însănătoșire foarte ușoară”, a afirmat tânărul câștigător.

Cosmin Stan, prezentator Știrile PRO TV: „Ce ți-au zis colegii când te-au văzut cât ești de talentat ș ice success ai la Românii au talent?”

„De fiecare dată când am venit la școală, după ce am avut o experiență la Românii au talent, m-au îmbrățișat și mi-au urat felicitări. Și acum cred că sunt foarte mândri de tot ce am realizat eu”, a adăugat Rareș Prisacariu

Întrebat care a fost secretul său pentru a ajunge în finală, tânărul câștigător a spus că impresia pe care le-a făcut-o juraților și publicului l-a ajutat.

„Aș vrea să îi invit pe toți oamenii, românii de pretutindeni, să se înscrie în sezonul 14, pentru că mă gândesc că toți românii vor avea șanse”, a mai declarat acesta.

Cine este Rareș Prisacariu, câștigătorul ”Românii au Talent”, sezonul 13

A fost seara premianților, la "Românii au Talent"! Iar Rareș Prisacariu este cel care a obținut marele trofeu și cei 120.000 de euro, în cel de-al 13-lea sezon magic. Are doar 7 ani și, momentan, este membru în trupa de teatru a Șoriceilor, dar își dorește să devină un mare actor. Cert este că faima a câștigat-o deja.

La doar 7 ani, Rareș a făcut întreaga sală să amuțească în momentul în care și-a susținut monologul emoționant.

La audiții, i-a fascinat pe Pavel Bartoș și pe Smiley, care l-au trimis direct în semifinală cu un Golden Buzz.

Podiumul a fost completat de acrobații ucraineni Olya și Valera, care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număr ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură.

Iar locul al treilea i-a revenit lui Oleg Spînu.

Premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro, a ajuns la indianul Sandip Brahamin, care - în finală - s-a bazat pe ritmurile tradiționale românești.

Dată publicare: 13-05-2023 10:21