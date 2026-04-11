Harry, fiul mai mic al regelui Charles, a cofondat Sentebale în 2006 pentru a ajuta tinerii cu HIV şi SIDA din Lesotho şi Botswana, dar a demisionat din funcţia de patron în martie 2025, după o ceartă publică cu preşedinta consiliului de administraţie, Sophie Chandauka.

Conform unui document făcut public vineri, Sentebale a depus luna trecută o plângere pentru calomnie la Înalta Curte împotriva lui Harry şi a unuia dintre prietenii săi apropiaţi, Mark Dyer, care era administrator al organizaţiei caritabile.

Organizaţia caritabilă a declarat că solicită „intervenţia, protecţia şi despăgubirea” instanţei în urma unei „campanii mediatice negative” desfăşurate începând din martie anul trecut, care a „cauzat perturbări operaţionale şi prejudicii de reputaţie organizaţiei caritabile, conducerii acesteia şi partenerilor săi strategici”.

„Procedura a fost iniţiată împotriva prinţului Harry şi a lui Mark Dyer, identificaţi prin probe ca fiind arhitecţii acelei campanii mediatice negative, care a avut un impact viral semnificativ şi a declanşat un val de hărţuire cibernetică îndreptată împotriva organizaţiei caritabile şi a conducerii acesteia”, se arată în plângerea organizaţiei caritabile.

Co-fondatorul organizaţiei caritabile, prinţul Seeiso de Lesotho, şi consiliul de administraţie de atunci s-au alăturat lui Harry în părăsirea Sentebale, organizaţie la a cărei înfiinţare a ajutat, la nouă ani după ce Diana a murit într-un accident de maşină la Paris şi care înseamnă „nu mă uita” în limba locală din Lesotho, ţară din sudul Africii.

În timpul conflictului public de anul trecut, Chandauka l-a denunţat pe el şi pe membrii consiliului de administraţie la autoritatea britanică de reglementare a organizaţiilor caritabile pentru presupuse acte de intimidare şi hărţuire.

Prinţul în vârstă de 41 de ani a declarat că ceea ce s-a întâmplat a fost „sfâşietor” şi că „minciunile flagrante îi rănesc pe cei care au investit zeci de ani” în sprijinirea copiilor din Africa de Sud.

După o anchetă, Comisia pentru Organizaţii Caritabile a raportat în august că nu a găsit dovezi de intimidare, dar a afirmat că a existat o conducere deficitară şi a criticat toate părţile pentru că au permis ca o dispută internă să devină publică.