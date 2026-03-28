Setul lui Don Diablo de la UNTOLD X, din 2025, a câștigat „Best Performance" la Electronic Dance Music Awards 2026, în Miami, în competiție cu unele dintre cele mai mari producții live ale momentului.

Don Diablo a prezentat, în exclusivitate la ediția aniversară UNTOLD X, noul său concept de show, creat pentru turneul global din 2026. Este o producție spectaculoasă, cu lumini și imagini sincronizate cu muzica sa, în timp real. Pupitrul a fost amplasat in mijlocul publicului, pe scena principala.

Categoria la care a fost desemnat câștigător Don Diablo cu setul de la UNTOLD X a inclus artiști și evenimente celebre precum Anyma, în Sfera din Las Vegas, David Guetta cu Sia și Afrojack la festivalul Ultra Miami, Alan Walker la Tomorrowland 2025 și mulți alții.

Pentru UNTOLD, premiul obținut la Electronic Dance Music Awards confirmă rolul festivalului în circuitul global al marilor evenimente. Ediția din 2025 a inclus mai multe producții concepute exclusiv pentru scena principală, iar recunoașterea acordată acum la Miami arată că aceste show-uri ajung în zona de referință a industriei muzicale la nivel global.

Ediția din acest an, UNTOLD ONE, are loc între 6 și 9 august, în Cluj-Napoca. Zara Larsson, Lewis Capaldi, Sting, Flo Rida, Martin Garrix, The Chainsmokers si Kygo se numără printre artiștii care vor face show-uri unice la UNTOLD în această vară.