Potrivit unui comunicat al TVR transmis AGERPRES, luni se dă startul etapei de audiții ale semifinaliștilor, în Studioul 3 al Televiziunii Naționale, etapă care se va desfășura timp de trei zile, concurenții urmând a interpreta piesele live, în fața juriului.

'Sesiunile Atelierului deschis Eurovision 2026 vor avea loc luni, de la ora 16:00 și vor continua marți și miercuri, de la ora 11:00. Semifinala va fi transmisă integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, pe parcursul celor trei zile de audiții (9-11 februarie), iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Primele zece piese, conform punctajelor obținute la Atelier, vor concura în finală, de unde juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026', precizează sursa citată.

Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20:00, vor fi anunțați finaliștii Selecției Naționale, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro.

***

Luni, 12 ianuarie, la Viena, orașul care va găzdui Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorți pentru împărțirea țărilor participante în cele două semifinale ale competiției. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul doi a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul 'United by Music', Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediție a competiției muzicale a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa 'Wasted Love'.

Competiție muzicală internațională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), Eurovision este cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa.

Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția.

Cu o tradiție de șapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive și mai urmărite programe de televiziune din lume, printre artiștii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision numărându-se: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecției Naționale și participă la competiția europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi - Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).