Horoscop 9 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea parte de o escapadă turistică surpriză

Horoscop 9 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu noutăți. Avem inițiative care ne pot aduce succes în viitorul apropiat și e bine să fim perseverenți ca să ne iasă.

Vibrația zilei este 9 și o să avem o privire de ansamblu asupra situațiilor pe care le întâlnim în drumul nostru spre succes.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Se anunță o reușită: câștigați bani, faceți niște achiziții și o să vă pregătiți și de drum, că ați putea pleca de azi într-o escapadă turistică să vă recreați pe la munte. Se poate să primiți o invitație la un concert și poate luați și un premiu pentru meritele de anul trecut.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

E o sărbătoare în familie și se poate să începeți pregătirile, chit că petrecerea e mâine sau poimâine, și chiar dacă e la restaurant, tot o să vă ocupați de organizare. O să vă ia prin surprindere mesajul cuiva care vă anunță că vine și că se poate să reluați o poveste de dragoste.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – PEȘTI

O să vă contacteze niște parteneri de afaceri care speră să puneți umărul serios la treabă, iar succesul este garantat. Se pare că mai aveți de luat bani de pe undeva și o să fiți la zi cu sumele pe care trebuie să le recuperați.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – BERBEC

Vești de bun augur și o să urmați o traiectorie profesională nou-nouță; apare ceva care vă inspiră. Poate vă intra bani și o să aveți de plimbare, să mergeți într-o stațiune turistică să vă limpeziți gândurile.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – TAUR

Vă așteaptă cineva, probabil de la Crăciun, și o să vă faceți timp să ajungeți la niște prieteni sau rude care sărbătoresc ceva și vă vor și pe voi în cadrul festiv. Poate fi zi de salariu sau un datornic care să vă înapoieze banii pe care i-ați împrumutat, iar astfel o să vă puteți mișca mai liber.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – GEMENI

Se înfățișează cineva care v-a dus dorul și se poate să petreceți mare parte din zi împreună, ca să umpleți golul sufletesc care a existat. Poate aveți o rată sau o factură de achitat și scăpați odată de ele ca să fiți „curat” și fără griji.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să primiți „ok”-ul pentru un proiect care o să vă aducă beneficii și o să vă asigure un venit pentru o bună perioadă. Este cineva care așteaptă un răspuns ferm de la voi ca să se liniștească – să știe dacă puteți fi împreună sau nu.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – LEU

Poate abia acum vi se acordă un supliment financiar și o să vă descurcați cu cheltuielile acestei perioade, ca să vă luați și vouă ceva și alor voștri. Vine o recompensă sau un cadou, poate chiar din familie, niște daruri care vă așteptau de la Crăciun.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

O să luați și voi niște bani, poate din particular, de la vreo colaborare anterioară, și abia acum intră sumele. O să fiți gând la gând, cu bucurie, cu cineva pe care-l așteptați în vizită și care chiar vine.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Vă scoate cineva la plimbare; poate plecați într-o excursie în alt oraș, mai întâlniți niște prieteni pe-acolo și o să vă deconectați. Se poate să primiți ceva în dar și să vă bucure gestul, deși ați fi crezut că persoana respectivă v-a uitat.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – SCORPION

Este un cuplu sau chiar un grup care vă invită într-o escapadă turistică și o să faceți echipă dacă aveți chef de plimbare. Vine un răspuns și o să știți încotro să mergeți ca să vă atingeți un obiectiv profesional.

Horoscop 9 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Vi s-au promis bani și vor intra, astfel o să aveți pentru plimbări, petreceri, să treceți în revistă evenimentele mondene și să vă mai „spălați” gândurile. O să vă permiteți un city break, să încheiați cu această plimbare perioada sărbătorilor de iarnă și să vă apucați de treabă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













