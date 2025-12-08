Horoscop 9 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va face ordine în viață

Horoscop 9 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să ne dăm osteneala să le dăm de capăt situațiilor complicate ca să lichidăm restanțele de orice fel, pe cât posibil.

Vibrația zilei este 9 și tindem către perfecțiune, ca să ne depășim pe noi înșine.

Horoscop 9 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Vă reușesc demersurile care țin de legalizarea unor acte, primiți ok-ul pentru diverse proiecte, treceți în altă etapă la școală, și vor fi progrese. Vin ceva bani de la serviciu și o să aveți grijă să achitați toate dările obligatorii ca să vă rămână bani pentru vacanță.

Horoscop 9 decembrie 2025 – CAPRICORN

Vouă vă parvin bani din urmă și vă faceți planuri pentru o ieșire cu prietenii de sărbători, ca să vă eliberați de toată oboseala acumulată. Poate se reia un subiect legat de oferta de colaborare din ianuarie și fie dați răspunsul, fie vă mai gândiți.

Horoscop 9 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E cineva care vrea să vă cointereseze la un proiect și poate alegeți o strategie care să vă facă munca mai ușoară, să vă mai rămână și timp liber. Se adună bani în cont treptat și o să-i faceți o surpriză partenerului de suflet, să călătoriți pe undeva de sărbători.

Horoscop 9 decembrie 2025 – PEȘTI

Se încearcă cooptarea voastră într-un proiect care o să vă deschidă un alt traseu profesional, dacă și voi vă doriți o schimbare. O să vă cheme cineva într-o vacanță, în alt oraș, și o să vă prindă bine să revedeți oameni dragi și locuri încărcate de amintiri.

Horoscop 9 decembrie 2025 – BERBEC

Poate rezolvați o chestiune importantă cu banca, să cereți un împrumut sau să lichidați un credit, ca să vă fie mai ușor cu restul cheltuielilor în perioada asta. O veste bună de la cineva care își face programul în funcție de vacanța voastră și ați putea petrece câteva zile minunate împreună.

Horoscop 9 decembrie 2025 – TAUR

O invitație pentru weekend să mergeți la un eveniment festiv și poate vă organizați în așa fel programul încât să terminați rapid treburile de-acasă până vineri. Se poate să primiți, în sfârșit, banii pe care i-ați cerut mai demult și o să aveți de cheltuială, că-s multe de cumpărat.

Horoscop 9 decembrie 2025 – GEMENI

Vă caută cineva care v-a greșit cândva și o să vă roage, probabil, să treceți peste toate neînțelegerile și să vă împăcați. Poate mai faceți încă un pic de efort să ajungeți la o comunicare și mai bună cu partenerul de cuplu, să fie și la voi armonie.

Horoscop 9 decembrie 2025 – RAC

Un proiect cu bătaie lungă vă preocupă de ceva vreme și-l puteți pune în practică din ianuarie, cu ajutorul unor oameni. Vi se cere ajutorul și o să puteți contribui cu un sfat sau cu ceva material ca să salvați o situație.

Horoscop 9 decembrie 2025 – LEU

E cineva care se interesează de soarta voastră și o să vă puteți evalua și voi sentimentele, că trebuie văzut dacă interesul este reciproc, la fel cum sunteți curioși să aflați multe despre acea persoană. Se poate să aveți ceva de comunicat în public, să vă faceți cunoscute părerile și să le împărtășiți și celorlalți! Și vor fi reverberații.

Horoscop 9 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să reapară cineva dintr-o relație cu probleme și poate o să aveți o discuție care să mai dea o șansă relației voastre, dacă sentimentele sunt intense. Se poate să vă ocupați de toate acele treburi casnice pe care le-ați tot amânat, ca să nu se aglomereze totul înainte de Crăciun.

Horoscop 9 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să aveți program comun cu grupul și să mai scăpați de stres. Vă faceți planuri și pentru excursii, o vacanță împreună ca să nu rămâneți pe dinafară. Se poate să mai aveți de rezolvat chestiuni care țin de școală și să iasă totul bine.

Horoscop 9 decembrie 2025 – SCORPION

Vi se creează noi oportunități să dezvoltați afaceri, poate găsiți finanțare, și vă apucați de treabă din ianuarie dacă vă încântă ideea. Se poate să rezolvați chestiuni mai vechi și să vă faceți ordine în viață.

