Horoscop 7 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia dispusă să cheltuie bani pe surprize

Horoscop 7 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu Lună Plină și vești de tot felul. Se poate să ne fi făcut un program încărcat și să vrem să atingem toate punctele de pe ordinea de zi – că așa e la Lună Plină. O să reușim.

Vibrația zilei este 7 și o să facem alegeri înțelepte.

Horoscop 7 septembrie – FECIOARĂ

O să vă scoată cineva la plimbare și scăpați de tot stresul, mai cunoașteți și alți oameni și deveniți mai activi pe scena socială. O revedere vă unge pe suflet, pentru că rămăseseră niște lucruri nespuse, și în sfârșit veți fi cu sufletul împăcat.

Horoscop 7 septembrie – BALANȚĂ

Aveți chef de distracție, poate organizați un party aniversar sau mergeți cu prietenii pe la evenimente, că nu e rost de stat acasă. O veste bună poate veni despre o nuntă, un botez sau o aniversare în familie – și sigur vă duceți.

Horoscop 7 septembrie – SCORPION

Se poate să dați o fugă, fie și la o oră distanță, ca să luați parte la o reuniune amicală și să vă întoarceți cu gând bun de acolo. E cineva care vă dă târcoale, dar nu păreți receptivi – poate pentru că sunteți deja într-o relație; cei singuri pot decide dacă spun „da” sau „nu”.

Horoscop 7 septembrie – SĂGETĂTOR

Are loc un eveniment care o să vă acapareze cu totul și o să relaționați cu oameni cu care s-ar putea să aveți colaborări sau preocupări comune, relaxante. Poate urcați într-un tren sau într-un avion și mergeți acolo unde vă așteaptă cineva drag, cu care aveți multe de împărtășit.

Horoscop 7 septembrie – CAPRICORN

Se poate să vă convoace familia la o masă de duminică, dar e posibil să preferați să-i chemați la voi – depinde și de dispoziția sufletească. Poate mergeți și pe la târgurile de sezon, unde vă bucurați de atmosferă caldă, festivă, și unde chiar vă puteți face prieteni noi.

Horoscop 7 septembrie – VĂRSĂTOR

Se poate să vă treziți cu prieteni în vizită și să vă faceți programul după preferințele lor, iar oboseala o să dispară, vă revigorați. Sunteți dispuși să cheltuiți niște bani ca să le faceți surprize celor dragi, să le ridicați moralul și să uite pentru o clipă de greutăți.

Horoscop 7 septembrie – PEȘTI

Se poate să vă urcați la volan și să le faceți o vizită unor prieteni care v-au invitat mai demult, dar n-ați avut timp până acum. În plus, apare o nouă cunoștință în viața voastră, o persoană care o să fie inspiratională și care poate schimba frumos lucrurile.

Horoscop 7 septembrie – BERBEC

Se pare că o să acceptați invitația la un brunch, să schimbați o vorbă cu oameni dragi, rude sau prieteni, și o să vă încărcați emoțional. Aveți o agendă plină și vreți să mulțumiți pe toată lumea, dar nu uitați și de voi.

Horoscop 7 septembrie – TAUR

Poate întâlniți pe cineva într-un cerc de prieteni care vine cu o idee de afaceri, iar voi vă gândiți dacă vi s-ar potrivi. E posibil să faceți cunoștință și cu cineva care rezonează cu felul vostru de a fi și să construiți o relație, dacă sunteți singuri.

Horoscop 7 septembrie – GEMENI

Se poate să luați parte la o recepție și să vi se recunoască valoarea – să primiți felicitări, premii sau recomandări pentru colaborări importante. O să întâlniți și pe cineva care vă propune o activitate de timp liber, poate un sport sau altă pasiune.

Horoscop 7 septembrie – RAC

O plecare cu grupul de prieteni într-o excursie v-ar detensiona și ar rupe monotonia. Revine și cineva care speră să vă împace după o supărare mai veche, iar dacă n-a fost ceva grav, s-ar putea să îi dați o șansă.

Horoscop 7 septembrie – LEU

Sunteți dornici de mișcare, de o călătorie la capătul căreia să fie cineva care să vă aducă un plus de optimism. Se poate să mergeți și la o masă festivă, unde atmosfera și oamenii vor fi exact pe gustul vostru.

