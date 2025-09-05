Horoscop 6 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va afla în ce direcție se îndreaptă relația de cuplu

Horoscop 6 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să ne respectăm, în principiu, programul, dar o să dăm curs și invitațiilor apărute din senin – o să fim spontani.

Vibrația zilei este 6 și o să țesem armonie în jurul nostru și o să ne străduim s-o și menținem.

Horoscop 6 septembrie – FECIOARĂ

Se poate să fie o sărbătoare în familie și să vină și prietenii, poate e ziua voastră de naștere sau faceți o tratatie în avans pentru Sfânta Maria de poimâine. O să vă puteți împăca cu cineva care a dispărut o vreme din viața voastră și o să vi se ia o greutate de pe inimă.

Horoscop 6 septembrie – BALANȚĂ

O să ieșiți în evidență cu ceva la care ați lucrat, sau poate arătați foarte bine și lumea vă admiră, faceți furori chiar, și o să aveți o stare de spirit cât se poate de bună. Sunteți în formă și gata de drum, poate chiar ați făcut o rezervare undeva ca să vă duceți la aer curat.

Horoscop 6 septembrie – SCORPION

În orice moment ați putea pleca într-o excursie, un mic concediu, și o să vă priască. O să vă surprindă de fiecare dată că vă reușesc toate din prima – Jupiter vă ajută. Mai sunt și treburi gospodărești de făcut, dar pe fugă, ca să vă rămână timp să vă vedeți cu prietenii sau să dați o fugă prin țară.

Horoscop 6 septembrie – SĂGETĂTOR

Se poate să dați ochii cu cineva care vrea să vă cunoască mai bine și, dacă sunteți în căutarea perechii de suflet, o să răspundeți provocării. E posibil să prindeți din zbor, pe la mondenități, o idee de afaceri și să dați de niște oameni cu bani care să vă sponsorizeze.

Horoscop 6 septembrie – CAPRICORN

O să dați curs și chiar o să vă bucurați de invitația unor prieteni, fie la ei acasă, fie la restaurant, și o să mergeți cu plăcere, dacă nu aveți alt program. Se pare că v-au rămas lucruri nespuse în relația de cuplu și poate ieșiți la masă într-un alt oraș ca să discutați deschis și să vă spuneți oful.

Horoscop 6 septembrie – VĂRSĂTOR

Întrevedere cu grupul care vrea să pună la cale un party, unde o să fie și elemente surpriză strecurate printre rânduri. O să vă treziți și cu o invitație la un spectacol sau la o petrecere și, dacă n-aveți alt program, o să mergeți cu drag.

Horoscop 6 septembrie – PEȘTI

Poate sunteți în căutarea unor piese de interior și dați o raită pe la magazine, dar e posibil să preferați varianta online ca să economisiți timp și efort. Poate vă întâlniți cu niște prieteni ca să le cereți un sfat, pentru că aveți de gând să vă mutați fie la alt domiciliu, fie la un alt loc de muncă.

Horoscop 6 septembrie – BERBEC

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care vine cu o idee de afaceri și fiecare contribuie cu ceva ca să prindă viață proiectul. Totodată, puteți să le veniți în ajutor unor rude care au nevoie de prezența voastră sau de o vorbă bună și, dacă nu vă e peste mână, mergeți la ei.

Horoscop 6 septembrie – TAUR

Voi vă faceți programul în funcție de preferințele celor din familie, dar care coincid și cu ale voastre, așa că va fi simplu. O ieșire împreună v-ar prinde bine. Mai sunt și treburi de rezolvat prin casă, dar le veți face pe rând, ca să nu vă obosiți, iar de ieșit pe undeva tot o să ieșiți.

Horoscop 6 septembrie – GEMENI

Sunt evenimente în oraș și o să le treceți în revistă, pentru că n-aveți chef să stați acasă și prietenii vă invită peste tot. O să participați la mondenități, poate chiar atrageți atenția unui public, primiți felicitări sau chiar un premiu și mai cunoașteți și oameni valoroși.

Horoscop 6 septembrie – RAC

Vă încearcă niște emoții pentru că urmează să vă întâlniți cu cineva în care v-ați pus mari speranțe ca să aducă o schimbare favorabilă în viața voastră, și o să iasă bine. Se poate să-i chemați pe apropiați la voi, chiar dacă nu sărbătoriți nimic special – poate doar puneți la cale o nuntă sau un botez care se apropie.

Horoscop 6 septembrie – LEU

Se poate să vă scoată cineva la o cafea ca să vă propună o afacere, și o să aveți o discuție de principiu, după care lăsați ideea la dospit până luați decizia potrivită. E posibil să apară cineva care să vă completeze frumos și o să vedeți în ce direcție se îndreaptă relația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













