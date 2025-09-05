Horoscop 6 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va afla în ce direcție se îndreaptă relația de cuplu

Horoscop cu Neti Sandu
05-09-2025 | 21:49
neti sandu
PRO TV

Horoscop 6 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să ne respectăm, în principiu, programul, dar o să dăm curs și invitațiilor apărute din senin – o să fim spontani.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și o să țesem armonie în jurul nostru și o să ne străduim s-o și menținem.

Horoscop 6 septembrie – FECIOARĂ

Se poate să fie o sărbătoare în familie și să vină și prietenii, poate e ziua voastră de naștere sau faceți o tratatie în avans pentru Sfânta Maria de poimâine. O să vă puteți împăca cu cineva care a dispărut o vreme din viața voastră și o să vi se ia o greutate de pe inimă.

Horoscop 6 septembrie – BALANȚĂ

O să ieșiți în evidență cu ceva la care ați lucrat, sau poate arătați foarte bine și lumea vă admiră, faceți furori chiar, și o să aveți o stare de spirit cât se poate de bună. Sunteți în formă și gata de drum, poate chiar ați făcut o rezervare undeva ca să vă duceți la aer curat.

Horoscop 6 septembrie – SCORPION

În orice moment ați putea pleca într-o excursie, un mic concediu, și o să vă priască. O să vă surprindă de fiecare dată că vă reușesc toate din prima – Jupiter vă ajută. Mai sunt și treburi gospodărești de făcut, dar pe fugă, ca să vă rămână timp să vă vedeți cu prietenii sau să dați o fugă prin țară.

Citește și
neti sandu
Horoscop 3 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani din senin

Horoscop 6 septembrie – SĂGETĂTOR

Se poate să dați ochii cu cineva care vrea să vă cunoască mai bine și, dacă sunteți în căutarea perechii de suflet, o să răspundeți provocării. E posibil să prindeți din zbor, pe la mondenități, o idee de afaceri și să dați de niște oameni cu bani care să vă sponsorizeze.

Horoscop 6 septembrie – CAPRICORN

O să dați curs și chiar o să vă bucurați de invitația unor prieteni, fie la ei acasă, fie la restaurant, și o să mergeți cu plăcere, dacă nu aveți alt program. Se pare că v-au rămas lucruri nespuse în relația de cuplu și poate ieșiți la masă într-un alt oraș ca să discutați deschis și să vă spuneți oful.

Horoscop 6 septembrie – VĂRSĂTOR

Întrevedere cu grupul care vrea să pună la cale un party, unde o să fie și elemente surpriză strecurate printre rânduri. O să vă treziți și cu o invitație la un spectacol sau la o petrecere și, dacă n-aveți alt program, o să mergeți cu drag.

Horoscop 6 septembrie – PEȘTI

Poate sunteți în căutarea unor piese de interior și dați o raită pe la magazine, dar e posibil să preferați varianta online ca să economisiți timp și efort. Poate vă întâlniți cu niște prieteni ca să le cereți un sfat, pentru că aveți de gând să vă mutați fie la alt domiciliu, fie la un alt loc de muncă.

Horoscop 6 septembrie – BERBEC

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care vine cu o idee de afaceri și fiecare contribuie cu ceva ca să prindă viață proiectul. Totodată, puteți să le veniți în ajutor unor rude care au nevoie de prezența voastră sau de o vorbă bună și, dacă nu vă e peste mână, mergeți la ei.

Horoscop 6 septembrie – TAUR

Voi vă faceți programul în funcție de preferințele celor din familie, dar care coincid și cu ale voastre, așa că va fi simplu. O ieșire împreună v-ar prinde bine. Mai sunt și treburi de rezolvat prin casă, dar le veți face pe rând, ca să nu vă obosiți, iar de ieșit pe undeva tot o să ieșiți.

Horoscop 6 septembrie – GEMENI

Sunt evenimente în oraș și o să le treceți în revistă, pentru că n-aveți chef să stați acasă și prietenii vă invită peste tot. O să participați la mondenități, poate chiar atrageți atenția unui public, primiți felicitări sau chiar un premiu și mai cunoașteți și oameni valoroși.

Horoscop 6 septembrie – RAC

Vă încearcă niște emoții pentru că urmează să vă întâlniți cu cineva în care v-ați pus mari speranțe ca să aducă o schimbare favorabilă în viața voastră, și o să iasă bine. Se poate să-i chemați pe apropiați la voi, chiar dacă nu sărbătoriți nimic special – poate doar puneți la cale o nuntă sau un botez care se apropie.

Horoscop 6 septembrie – LEU

Se poate să vă scoată cineva la o cafea ca să vă propună o afacere, și o să aveți o discuție de principiu, după care lăsați ideea la dospit până luați decizia potrivită. E posibil să apară cineva care să vă completeze frumos și o să vedeți în ce direcție se îndreaptă relația.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 05-09-2025 21:48

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Horoscop 4 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 4 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste

Horoscop 4 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul.  

Horoscop 3 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani din senin
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 3 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani din senin

Horoscop 3 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfigurări azi. O să intervenim acolo unde e cazul, să punem lucrurile în ordine, la serviciu, acasă, la noi în familie – niște aspecte se cer corectate urgent.  

Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani

Horoscop 2 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe.  

Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 1 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată.  

Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare

Horoscop 31 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile.  

Recomandări
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile
Stiri Educatie
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile

„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.  

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere
Stiri Economice
Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere

În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 5 Septembrie 2025

43:37

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28