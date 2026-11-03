Vibrația zilei este 4 și o să facem tot ce depinde de noi ca să-i protejăm pe ai noștri.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – SCORPION

O să primiți niște răspunsuri, puteți încasa și niște bani și o să faceți și unele schimbări în viața voastră, că vreți să îndreptați niște lucruri.

Se poate să aflați o veste bună, că vi s-a dat un accept și că puteți face progrese la slujbă, la școală.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – SĂGETĂTOR

E posibil să luați niște bani în plus de la serviciu și să vă bucurați și de niște vouchere sau de alt gen de beneficii, că rezultatele vorbesc de la sine.

Poate aveți de lămurit o problemă de cuplu și e nevoie de toată sinceritatea ca să iasă adevărul la iveală.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – CAPRICORN

V-au rămas niște lucruri legate de sănătate de rezolvat și o să aflați de la medic ce aveți de făcut ca să fiți bine, zdraveni.

Poate ați dat drumul unor demersuri care țin de autentificarea unor acte și o să vă alegeți cu semnăturile de care aveți nevoie.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – VĂRSĂTOR

Se adună bani în cont, pot fi și de la serviciu, dar și din surse colaterale și o să aveți cu ce să faceți pregătiri pentru evenimentele acestui sfârșit de an.

Se poate să recurgeți la un împrumut bancar ca să vă ocupați de casă, de reparația mașinii sau poate vă luați una nouă.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – PEȘTI

Se poate să fie o perioadă solicitantă la serviciu, dar o să vă dozați energia ca să faceți față solicitărilor, iar dacă mai aveți și vreo colaborare, e bine să aveți grijă.

Se poate să cheltuiți ceva mai mult decât v-ați propus cu casa și să trebuiască să regândiți bugetul de sărbători.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – BERBEC

O să primiți un accept și o să porniți pe un nou drum profesional care să vă aducă satisfacții, dar pentru care o să depuneți eforturi susținute.

Poate le pregătiți o surpriză alor voștri și faceți o rezervare pentru weekend, să-i duceți într-un city break.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – TAUR

O să vă puteți găsi și voi perechea de suflet și să vă gândiți la căsătorie, că vreți să fiți, normal, cu cineva, și o să fie o încercare reușită.

O să puteți face rost de bani în plus, poate pentru că o să lucrați în particular, și variante se vor găsi.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – GEMENI

Se pare că o să vă ocupați, printre picături, și de casă, de reparații, de remobilat apartamentul, o să aduceți, practic, unele îmbunătățiri care să vă cam usture la buzunar.

Se poate să aveți multe drumuri de făcut și să duceți întâi mașina în service, la o verificare, ca să fiți în siguranță.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – RAC

Ați putea renegocia un contract ca să mai luați un ban în plus, dacă tot vă place munca respectivă, și o să vă asigurați o constantă financiară.

Vi se fac promisiuni de bani și oamenii se vor ține de cuvânt. E de mers pe încredere.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – LEU

Vi se face o ofertă de lucru pe care s-ar putea s-o acceptați de la bun început, că Jupiter e generos cu voi, e bancherul zodiacului și vă face câștigători.

Se poate să aveți planuri de căsătorie pe care, poate, le țineți deocamdată la secret.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – FECIOARĂ

Se poate să recuperați niște bani și să vă asigurați că o să aveți pentru o ieșire la sfârșit de săptămână, când o să vă duceți în vizită la rude, la prieteni.

Se conturează un proiect nou la serviciu și poate vă implicați și voi ca să mai luați niște bani în plus.

Horoscop 4 noiembrie 2026 – BALANȚĂ

Se poate să vă asociați cu niște oameni ca să luptați pentru o cauză și o să fie un câștig de imagine, mai mult decât unul financiar, că s-ar putea să fie benevol.

O să vă mai gândiți și la voi, să vă luați o minivacanță ca să mai și respirați, să vă încărcați bateriile în weekend.