Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor

Horoscop cu Neti Sandu
02-01-2026 | 21:46
neti sandu
PRO TV

Horoscop 3 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 3 și o să spunem clar și răspicat ce ne dorim.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – CAPRICORN

O să aveți parte de întâlniri cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp și vă veți bucura de vești care vă vor stârni interesul. Este posibil să întâlniți pe cineva în plimbările voastre și să se contureze o relație, dacă nu aveți pe nimeni.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

O să le faceți o vizită unor rude care vă așteaptă poate de la Crăciun, dar abia acum vă puteți face timp și pentru acești oameni dragi. O să vă cheme mai multă lume și o să vă străduiți să treceți în revistă oamenii cu care aveți multe în comun.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – PEȘTI

Un drum împreună cu prietenii către o stațiune de agrement vă-ar remonta și veți reface punțile de comunicare cu cei care locuiesc mai departe și pe care nu îi puteți vedea frecvent. Întrevedere cu cineva care vă invită la o discuție de afaceri: vă veți exprima părerea și vă veți decide dacă intrați într-o colaborare sau nu.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – BERBEC

Vă suiți în tren sau avion și le faceți o vizită unor rude, sau ați găsit o cazare pe undeva și dați fuga să vă bucurați de alt aer și peisaje. O invitație de onoare la un eveniment monden poate să vă aducă un premiu, oferindu-vă un statut social mai ridicat.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – TAUR

Este cineva care tot insistă să vă vedeți și ar trebui să vă deplasați spre alt oraș, dar se autoinvită cineva la voi și trebuie să faceți o alegere: plecați sau rămâneți acasă. Este o revedere emoționantă și poate vă faceți planuri cu bătaie lungă pentru o activitate de grup sau un hobby.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – GEMENI

Poate abia acum apare cineva care vrea să mai dați o șansă relației care se scurtcircuitase la un moment dat, dar se poate resuscita. Vă pot intra niște bani de undeva – poate o datorie mai veche – și vă veți putea permite o ieșire la plimbare prin împrejurimi.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – RAC

Este animație la voi, poate aveți un party la care mergeți dacă nu sunteți voi gazdele, și o să fie cu încărcătură emoțională. Se poate să vă facă cineva o vizită și să fie o reluare a poveștii de dragoste care v-a făcut fericiți până la un punct.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – LEU

Se poate să ajungeți abia acum la o decernare de premii, la un concurs sau la o competiție care vă va premia performanța.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Se pare că vă doriți să participați la o serată, eveniment care vă va declanșa adrenalina și unde veți face impresie foarte bună. Este cineva care insistă să vă implicați într-o poveste emoțională, contribuind la starea de bine a unor familii mai puțin norocoase.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Poate îi chemați pe la voi pe niște prieteni care vă roagă de mult să vă revedeți, dar ați fost prinși cu diverse treburi și nu s-a putut – acum este un moment foarte bun. Puteți da o fugă la un târg sau la o expoziție pentru a vă lua vouă și prietenilor niște suveniruri încântătoare.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – SCORPION

Întrevedere cu cineva care așteaptă de anul trecut un răspuns de la voi și poate v-ați decis în privința unui business: vă combinați sau nu la treabă. Poate vă faceți curaj să o scoateți la o cafea pe acea persoană care rezonează sufletește cu voi – trebuie văzut dacă sentimentele sunt reciproce.

Horoscop 3 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Ați rămas datori cu o vizită și poate vă suiți în mașină și vă duceți la cineva care locuiește departe, dar puteți rămâne și a doua zi pentru a sta la povești. Vor fi cunoscuți care vă vor ruga să faceți parte dintr-un grup care sprijină o activitate în folosul altora.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 02-01-2026 21:46

