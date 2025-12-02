Horoscop 3 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care ar putea avea noutăți pe plan sentimental

Horoscop 3 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. Simțim, în sfârșit, stabilitate, atât în plan material, cât și spiritual — plus, minus, mă rog, că nu e nimic perfect.

Vibrația zilei este 3 și să spunem clar și răspicat ce gânduri avem și ce simțim.

Horoscop 3 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să recuperați banii pe care nu i-ați luat la timp și o să vă puteți pregăti pe-ndelete de sărbători, să luați diverse lucruri pentru casă și pentru familie. Se ivește ocazia să plecați pe undeva, fie cu serviciul, fie cu familia, și o să scăpați rapid de obligațiile curente.

Horoscop 3 decembrie 2025 – CAPRICORN

Poate cereți niște bani în avans ca să puteți face o rezervare și să plecați undeva de sărbători, sau poate în weekend sunteți așteptați în vizită. O să vă bucurați de o trecere mai mare la șefi și le puteți cere diverse favoruri: o zi liberă, dispozitive ca să fie și mai performantă munca voastră.

Horoscop 3 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

V-ar prinde bine să fiți ceva mai grijulii cu banii ca să vă ajungă în perioada asta, că or să fie destul de multe neprevăzute. Aveți idei, inspirație și oameni care să vă ajute să le puneți în practică, și se anunță succes.

Horoscop 3 decembrie 2025 – PEȘTI

O să vă bucurați de un plus de atenție din partea unor oameni care vă apreciază munca și poate primiți o ofertă de lucru pentru anul viitor. Vin bani, poate din alte surse decât de la serviciu, și o să aveți cu ce să vă mișcați, să mai luați diverse lucruri pentru casă.

Horoscop 3 decembrie 2025 – BERBEC

Vi se fac promisiuni de bani în plus, la serviciu, și se poate să primiți o sponsorizare, probabil din ianuarie. Poate n-ar strica să treceți și pe la doctor să faceți un set de analize, să vedeți cum stați, că apar niște semne care par să anunțe ceva dereglări în organism.

Horoscop 3 decembrie 2025 – TAUR

Or să vă intre niște bani, dar e posibil să și iasă, că o fiți uitat să plătiți o rată, niște facturi, și trebuie să vedeți să nu rămâneți cu restanțe. Sufletește, pare să fie, în sfârșit, bine și o să vă simțiți apreciați, și o să petreceți mai mult timp împreună.

Horoscop 3 decembrie 2025 – GEMENI

E posibil să revină cineva care nu s-a împăcat cu ideea că nu mai sunteți împreună și vă mai cere o șansă — sărbătorile sunt ocazia ideală. Vă puteți asocia, o vreme, cu un partener de afaceri și, dacă lucrurile merg ca la carte, puteți continua în aceeași formulă.

Horoscop 3 decembrie 2025 – RAC

E cineva care se oferă să vă ajute cu treburile complicate și poate vă puneți casa la punct, după care vă rămâne timp și pentru voi, să vă luați o porție de odihnă. O să faceți rost de niște bani care v-ar salva dintr-o situație mai delicată, că vreți să-i faceți o surpriză partenerului de sărbători.

Horoscop 3 decembrie 2025 – LEU

Se pare că o să-și facă apariția cineva care se străduie de multă vreme să vă cucerească și, de data asta, are ceva mai multe șanse, că păreți mai destinsi sufletește. Apar noutăți care să vă stârnească interesul și o să vă gestionați cu grijă energia ca să vă ajungă până la capătul anului.

Horoscop 3 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să luați în discuție locuința în care vreți să vă mutați, una mai spațioasă, poate pentru că aveți de gând să vă căsătoriți și să aveți copii. Poate dați de un bilet de vacanță și o să vă duceți fie de sărbători, fie după, ca să respirați și voi alt aer — de libertate.

Horoscop 3 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Preocupările de grup vă mențin într-o stare de creativitate, poate cultivați un hobby sau practicați un sport de întreținere. O să rezolvați chestiuni mai vechi, legate de bani, și o să fie un echilibru financiar, după acea perioadă cu fluctuații.

Horoscop 3 decembrie 2025 – SCORPION

Se pare că nu vă lipsește curajul să vă cereți banii care vi se cuvin, altminteri o să fie un buget limitat de sărbători — așa că îndrăzniți. E posibil să apară acel cineva de la care așteptați un răspuns important și poate fi semnalul unui început de drum în afaceri.

