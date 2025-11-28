Horoscop 29 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Vești surprinzătoare și finanțe neașteptate

Horoscop 29 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revelații. O să ne ia prin surprindere veștile, oamenii cu care o să ne intersectăm, față în față sau pe rețelele de socializare.

Multe lucruri or să iasă la iveală și ne vor liniști. Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să prindem sensul ascuns al unor lucruri care par simple la prima vedere.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să aveți musafiri și să vă petreceți mare parte din timp împreună cu ei, sau ieșiți cu prietenii la un restaurant să vă bucurați de compania lor. E posibil să vă invite cineva la o plimbare pentru a vă spune ceva important.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Au rămas niște întrebări fără răspuns și poate ieșiți la o cafea cu persoana care vă poate lămuri în anumite privințe, iar asta o să vă liniștească sufletește. Poate ajungeți în vizită pe la niște rude și verificați împreună programul de sărbători — poate plecați împreună undeva sau petreceți la unii dintre voi.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă grăbiți să terminați treburile de acasă, ca apoi să ieșiți cu prietenii la un party, poate chiar în alt oraș, și eventual să rămâneți peste noapte. Aveți bani la dispoziție și poate îi faceți o surpriză partenerului de cuplu, plecând într-o mică escapadă.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – PEȘTI

Vești bune. Vă pregătiți de o ieșire la scenă deschisă ca să arătați ce ați lucrat — poate un hobby cu care vă prezentați public și se anunță succes. O să vi se mulțumească pentru un gest de generozitate și e posibil să primiți un cadou care să vă emoționeze.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – BERBEC

E o răscolire sufletească și ar fi bine să acceptați un adevăr, ca să nu rămâneți într-o stare de confuzie, pentru că vouă vă plac lucrurile clare. Se poate să plecați într-o excursie și să vă simțiți bine în anturajul respectiv, eliberându-vă de stres.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – TAUR

O să reglați comunicarea cu niște prieteni care au invocat diverse motive pentru a lipsi de la petreceri, iar o discuție deschisă ar putea destinde atmosfera. Poate îi chemați pe prieteni la o cafea ca să mai schimbați o vorbă și să puneți la cale un eveniment festiv, că tot vine Sfântul Andrei.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – GEMENI

O să primiți invitații la diverse întruniri și, dacă vă face plăcere, o să mergeți — stați câte puțin pe la fiecare și o să vă încarcați sufletește. Cineva care nu poate trăi fără voi revine, cu speranța că veți continua relația, dar voi aveți ultimul cuvânt.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – RAC

Se poate să vă adaptați cerințelor celor din familie și, totuși, să mai primiți câte un reproș că lipsește cineva din peisaj. Încercați să vă întâlniți cu persoana de care vă este dor, chiar dacă programul e imprevizibil.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – LEU

Aveți chef de distracție, aveți energie și pentru treburile de acasă, și pentru aprovizionare, și o să vă rămână timp și pentru ieșiri mondene. O să cheltuiți din banii puși deoparte ca să ieșiți cu ai voștri la plimbare, la un party și să vă revigorați cu toții.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

E cineva cu care puteți regla o situație profesională, iar o discuție între patru ochi v-ar ajuta să depășiți niște neînțelegeri, ca să puteți funcționa în regim de parteneriat. Cineva dintr-o fostă relație poate vă cere iertare, poate mai crede într-o împăcare — și minuni se întâmplă.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate cineva vă înapoiază o datorie și primiți, în sfârșit, banii pe care îi așteptați de multă vreme, poate chiar de un an — și vă reglați situația financiară. Poate abia acum ajungeți în vizită la cineva care v-a dus dorul și aveți și niște explicații de oferit, pe o temă anume.

Horoscop 29 noiembrie 2025 – SCORPION

Se face lumină într-o chestiune care v-a ținut într-o stare de confuzie și tensiune, și o să vă destindeți, eliberându-vă de un stres. Poate revine cineva cu o propunere de colaborare și o să vă bucurați că acum sunteți disponibili.

