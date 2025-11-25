Horoscop 26 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va găsi sufletul pereche

Horoscop 26 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E multă treabă și la serviciu, și acasă — totul pe repede-înainte ca să nu ne prindă sfârșitul de an cu proiectele în aer.

Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim banii ca să luăm doar ce ne este, cu adevărat, de folos.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Lumea vă apreciază și aveți multe de oferit; pare să fie un moment de bilanț și veți apărea frecvent în public. S-ar putea să primiți un supliment salarial sau un voucher — un stimulent bun pentru a prelungi o colaborare.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Apar provocări peste tot, dar nu vă dați bătuți: aveți ambiție și perseverență și le veți rezolva pe rând. Gândiți-vă la o achiziție mai mare — poate nu acum, dar la începutul anului viitor.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Vă lansați, posibil, într-o campanie de autopromovare și aveți șanse de succes. Asocierile cu oameni competenți vă pot aduce colaborări de durată; primiți o invitație la un eveniment care poate fi rampa voastră de lansare.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – PEȘTI

Veți interacționa cu persoane care vă propun activități dincolo de zona de confort, dar care vă stimulează creativitatea. Un angajator promițător vă poate tenta — aveți dreptul să cereți dovezi și clarificări înainte de a spune „da”.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – BERBEC

Faceți demersuri pentru a vă recupera banii și pentru a acoperi lista de cumpărături. E posibil ca, diseară, cineva să vă aducă vești bune sau o propunere de escapadă pentru weekend.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – TAUR

Vă veți lupta pentru drepturile voastre și există șanse reale să câștigați cauza; aveți argumente solide. Cineva vrea să reia legătura — e important cum vedeți și voi situația înainte de a decide.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – GEMENI

Veți face rost de bani care vă permit o mini-evadare; o reconectare cu cineva vă poate încânta și, eventual, poate porni o prietenie sau o relație. Profități de mișcare și deschidere.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – RAC

Șefii pot respecta o promisiune veche și vă pot încredința o funcție (chiar și fără concurs), pentru că aveți rezultate de top. Apar datorii de lichidat — ocupați-vă de ele rapid.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – LEU

Prindeți o idee de afaceri din zbor; interesați-vă de sponsori și puneți-o la punct pentru ianuarie. Relațiile personale pot fi refăcute; există și perspective imobiliare pentru cei care visează la casă.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Aveți treburi de rezolvat acasă; eventual chemați o firmă să repare și să nu rămâneți în provizorat de sărbători. La serviciu pare calm, dar acasă rămâne de lucru — nu vă relaxați complet încă.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Reluați o negociere și, de data asta, e posibil să ajungeți la înțelegeri privind prețul și condițiile. Rezultate bune la studii sunt probabile: teste, examene sau transferuri de grupă.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – SCORPION

S-ar putea să vi se mărească în sfârșit salariul sau să primiți o primă. Lucrați intens la un proiect de studii (masterat/doctorat) — e o perioadă de upgradare în zona educației și încheiați anul bine.

