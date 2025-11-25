Horoscop 26 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va găsi sufletul pereche

Horoscop cu Neti Sandu
25-11-2025 | 21:21
neti sandu
PRO TV

Horoscop 26 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E multă treabă și la serviciu, și acasă — totul pe repede-înainte ca să nu ne prindă sfârșitul de an cu proiectele în aer.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim banii ca să luăm doar ce ne este, cu adevărat, de folos.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Lumea vă apreciază și aveți multe de oferit; pare să fie un moment de bilanț și veți apărea frecvent în public. S-ar putea să primiți un supliment salarial sau un voucher — un stimulent bun pentru a prelungi o colaborare.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Apar provocări peste tot, dar nu vă dați bătuți: aveți ambiție și perseverență și le veți rezolva pe rând. Gândiți-vă la o achiziție mai mare — poate nu acum, dar la începutul anului viitor.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Vă lansați, posibil, într-o campanie de autopromovare și aveți șanse de succes. Asocierile cu oameni competenți vă pot aduce colaborări de durată; primiți o invitație la un eveniment care poate fi rampa voastră de lansare.

Citește și
neti sandu
Horoscop 25 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar

Horoscop 26 noiembrie 2025 – PEȘTI

Veți interacționa cu persoane care vă propun activități dincolo de zona de confort, dar care vă stimulează creativitatea. Un angajator promițător vă poate tenta — aveți dreptul să cereți dovezi și clarificări înainte de a spune „da”.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – BERBEC

Faceți demersuri pentru a vă recupera banii și pentru a acoperi lista de cumpărături. E posibil ca, diseară, cineva să vă aducă vești bune sau o propunere de escapadă pentru weekend.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – TAUR

Vă veți lupta pentru drepturile voastre și există șanse reale să câștigați cauza; aveți argumente solide. Cineva vrea să reia legătura — e important cum vedeți și voi situația înainte de a decide.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – GEMENI

Veți face rost de bani care vă permit o mini-evadare; o reconectare cu cineva vă poate încânta și, eventual, poate porni o prietenie sau o relație. Profități de mișcare și deschidere.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – RAC

Șefii pot respecta o promisiune veche și vă pot încredința o funcție (chiar și fără concurs), pentru că aveți rezultate de top. Apar datorii de lichidat — ocupați-vă de ele rapid.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – LEU

Prindeți o idee de afaceri din zbor; interesați-vă de sponsori și puneți-o la punct pentru ianuarie. Relațiile personale pot fi refăcute; există și perspective imobiliare pentru cei care visează la casă.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Aveți treburi de rezolvat acasă; eventual chemați o firmă să repare și să nu rămâneți în provizorat de sărbători. La serviciu pare calm, dar acasă rămâne de lucru — nu vă relaxați complet încă.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Reluați o negociere și, de data asta, e posibil să ajungeți la înțelegeri privind prețul și condițiile. Rezultate bune la studii sunt probabile: teste, examene sau transferuri de grupă.

Horoscop 26 noiembrie 2025 – SCORPION

S-ar putea să vi se mărească în sfârșit salariul sau să primiți o primă. Lucrați intens la un proiect de studii (masterat/doctorat) — e o perioadă de upgradare în zona educației și încheiați anul bine.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare: 25-11-2025 21:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
Citește și...
Horoscop 25 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 25 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar

Horoscop 25 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O vorbă bună, un gest de apreciere sau un cadou, ceva care ne atinge acolo, la coarda sensibilă, va conta mult pentru starea noastră de spirit.  

Horoscop 24 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită cu o sumă consistentă de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită cu o sumă consistentă de bani

Horoscop 24 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne găsim echilibrul în toate, cu răbdare și înțelepciune. Finalul de an să ne găsească în armonie cu noi înșine.  

Horoscop 23 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se reașeză lucrurile pe făgașul lor
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 23 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se reașeză lucrurile pe făgașul lor

Horoscop 23 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care vor scoate la iveală un adevăr de care avem mare nevoie. Și o să ne recăpătăm liniștea sufletească.  

Recomandări
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
Stiri actuale
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor
Stiri actuale
Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor

O explozie puternică s-a produs marți seară la parterul unui bloc din Buftea, Ilfov, iar clădirea riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor.

30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna

De la 1 noiembrie vă arătăm în campania noastră retrospectivă ”30 de ani în 30 de zile” ani în care lumea s-a învârtit prea repede. În care alergam fără să ne uităm în jur, convinși că timpul ne aparține.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Noiembrie 2025

48:00

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28