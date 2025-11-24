Horoscop 25 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar

Horoscop cu Neti Sandu
24-11-2025 | 21:12
neti sandu
PRO TV

Horoscop 25 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O vorbă bună, un gest de apreciere sau un cadou, ceva care ne atinge acolo, la coarda sensibilă, va conta mult pentru starea noastră de spirit.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 7 și vom înțelege lucrurile altfel; ne așteaptă revelații interesante.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O energie debordantă vă va ajuta să rezolvați lucrurile care nu au ieșit din prima și să le duceți la bun sfârșit. Se poate ivi ocazia unei investiții — fie o mașină, fie ceva util pentru locuință.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O animație la voi: multe drumuri și treburi de făcut, pentru a ajuta pe cei dragi și a vă ocupa și de treburile personale. Se pot recupera bani care nu ajungeau în cont, iar un bilanț financiar vă va arăta cum stați.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Aveți idei bune, numai bune de pus în practică, și vă mobilizați toate resursele interioare pentru a străluci la final de an. Se pot face îmbunătățiri în locuință, pentru a primi musafiri de sărbători.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – PEȘTI

Vi se oferă șansa de a lucra individual în această perioadă și puteți obține mai mulți bani sau o prelungire de contract pentru anul viitor. De asemenea, o plimbare prin țară sau străinătate vă poate face plăcere, dacă vă organizați timpul.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – BERBEC

Poate primiți o surpriză: un cadou de sărbători sau o vacanță într-o stațiune de agrement. Cineva poate veni de departe pentru a verifica starea relației voastre și a vedea încotro se îndreaptă.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – TAUR

Oameni dispuși să vă ajute vă vor oferi resurse și sprijin, împărtășindu-vă ideile lor și colaborând eficient. Banii câștigați anterior vă vor aduce echilibru financiar.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – GEMENI

Sunteți în vizorul șefilor și puteți profita de ocazie să demonstrați cât de bine lucrați, pentru a fi remarcați la prime sau bonusuri. Este posibil să primiți bani sau un voucher ca recompensă pentru efortul depus.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – RAC

Se văd roadele muncii voastre și puteți primi recomandări pentru promovare, premii sau alte recompense. Cineva își face curaj să se apropie pentru o posibilă relație, iar voi puteți fi receptivi dacă vă doriți un partener.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – LEU

Sunteți cooptați să contribuiți la pregătirea unui eveniment festiv, cu posibilitatea de a aduce idei și contribuții. Există șanse să dați un refresh unei povești de dragoste și să fiți fericiți.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Se repară o situație școlară: puteți susține un examen, da diferențe sau trece în alt an de studiu. Posibil să primiți bani pentru a achiziționa aparatură utilă pentru casă, spre bucuria celor dragi.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să primiți un musafir de la distanță, cu posibilitatea de a rămâne o zi sau două pentru rezolvarea unor treburi. De asemenea, puteți planifica o scurtă excursie sau o vizită la cineva care sărbătorește.

Horoscop 25 noiembrie 2025 – SCORPION

O perioadă încărcată, dar plină de succese. Se conturează o cheltuială avantajoasă, poate profitând de reduceri pentru lucruri de care aveți nevoie acasă. Beneficiile vor fi pe măsură.

