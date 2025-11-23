Horoscop 24 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită cu o sumă consistentă de bani

Horoscop 24 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne găsim echilibrul în toate, cu răbdare și înțelepciune. Finalul de an să ne găsească în armonie cu noi înșine.

Vibrația zilei este 6 și armonia e la ea acasă.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se pare că o să recuperați niște bani și o să vă puneți casa la punct: cumpărați lucrurile necesare și dați altora ce nu mai folosiți. Este posibil să fiți în tratative pentru un alt job sau o colaborare, iar asta vă poate aduce confortul financiar de care aveți nevoie.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Vești bune: se rezolvă chestiuni care păreau blocate și avansați cu demersurile legate de școală sau serviciu. O să vă simțiți în siguranță. Cineva care vă iubește vă face o surpriză și deja începeți să vă faceți planuri pentru sărbători — împreună.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E mult de lucru, s-au adunat sarcini din mai multe direcții. E bine să vă organizați și să vă dozați efortul ca să faceți față tuturor. Poate n-ar strica un consult medical, să vedeți cum mai stați cu sănătatea, ca să fiți în formă maximă.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – PEȘTI

O invitație prin țară, pentru a rezolva o problemă de serviciu și a-i da forma finală — nu se putea de la distanță. E bine și pentru plimbare. Vi se promit mai mulți bani, o postură mai avantajoasă la serviciu și o să vă bucurați curând de câștiguri.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – BERBEC

Se poate să aveți un examen, să predați o lucrare sau să susțineți un proiect, iar apoi continuați pregătirea pentru nivelul următor. O să recuperați bani, bunuri, primiți și cadouri. Faceți un bilanț financiar ca să vedeți cum stați înainte de finalul de an.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – TAUR

O să vă exprimați punctul de vedere legat de o posibilă colaborare, în care v-ați implica dacă prietenii își ajustează condițiile. Poate alegeți un hobby care să vă pună în valoare calitățile — și care poate deveni cartea voastră de vizită.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – GEMENI

Este posibil să discutați direct cu șeful ca să vă aprecieze munca și să vă poată recompensa, mai ales dacă ați cerut un supliment salarial și nu a reacționat. Poate vă programați la medic, să verificați dacă un tratament și-a făcut efectul sau trebuie schimbat.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – RAC

E momentul să străluciți și să vă puneți amprenta pe un proiect vizibil, care v-ar încuraja să progresați. Vă puteți reface viața de cuplu, cu condiția să observați câteva schimbări — în bine — la celălalt.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – LEU

Poate ar fi bine să vă temperați puțin firea ca să vă armonizați cu partenerul și să evitați discuțiile contradictorii. E posibil să faceți o rezervare într-o stațiune pentru un concediu de sărbători, alături de ai voștri, exact cum v-ați dorit.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Aveți emoții legate de școală, de o muncă suplimentară, dar o să vă luați inima-n dinți și veți face față examinării, cu succes până la final. E posibil să apelați la o firmă pentru mici reparații în locuință, că au apărut urgențe.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Aveți câteva drumuri de făcut: să recuperați bani, acte și să faceți unele achiziții ca să puneți ordine în viața personală. Munca voastră va fi apreciată și o să vă primiți banii, pentru că valoarea voastră se vede.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – SCORPION

Apare ocazia unei investiții, dar gândiți-vă bine dacă este avantajoasă — voi vreți să vă sporiți banii, nu să-i pierdeți. Tot acum pot intra și acei bani pe care îi așteptați de mult și o să aveți din ce cheltui în perioada ce urmează.

