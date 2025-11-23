Horoscop 24 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită cu o sumă consistentă de bani

Horoscop cu Neti Sandu
23-11-2025 | 20:52
neti sandu
PRO TV

Horoscop 24 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne găsim echilibrul în toate, cu răbdare și înțelepciune. Finalul de an să ne găsească în armonie cu noi înșine.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și armonia e la ea acasă.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se pare că o să recuperați niște bani și o să vă puneți casa la punct: cumpărați lucrurile necesare și dați altora ce nu mai folosiți. Este posibil să fiți în tratative pentru un alt job sau o colaborare, iar asta vă poate aduce confortul financiar de care aveți nevoie.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Vești bune: se rezolvă chestiuni care păreau blocate și avansați cu demersurile legate de școală sau serviciu. O să vă simțiți în siguranță. Cineva care vă iubește vă face o surpriză și deja începeți să vă faceți planuri pentru sărbători — împreună.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E mult de lucru, s-au adunat sarcini din mai multe direcții. E bine să vă organizați și să vă dozați efortul ca să faceți față tuturor. Poate n-ar strica un consult medical, să vedeți cum mai stați cu sănătatea, ca să fiți în formă maximă.

Citește și
neti sandu
Horoscop 23 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se reașeză lucrurile pe făgașul lor

Horoscop 24 noiembrie 2025 – PEȘTI

O invitație prin țară, pentru a rezolva o problemă de serviciu și a-i da forma finală — nu se putea de la distanță. E bine și pentru plimbare. Vi se promit mai mulți bani, o postură mai avantajoasă la serviciu și o să vă bucurați curând de câștiguri.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – BERBEC

Se poate să aveți un examen, să predați o lucrare sau să susțineți un proiect, iar apoi continuați pregătirea pentru nivelul următor. O să recuperați bani, bunuri, primiți și cadouri. Faceți un bilanț financiar ca să vedeți cum stați înainte de finalul de an.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – TAUR

O să vă exprimați punctul de vedere legat de o posibilă colaborare, în care v-ați implica dacă prietenii își ajustează condițiile. Poate alegeți un hobby care să vă pună în valoare calitățile — și care poate deveni cartea voastră de vizită.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – GEMENI

Este posibil să discutați direct cu șeful ca să vă aprecieze munca și să vă poată recompensa, mai ales dacă ați cerut un supliment salarial și nu a reacționat. Poate vă programați la medic, să verificați dacă un tratament și-a făcut efectul sau trebuie schimbat.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – RAC

E momentul să străluciți și să vă puneți amprenta pe un proiect vizibil, care v-ar încuraja să progresați. Vă puteți reface viața de cuplu, cu condiția să observați câteva schimbări — în bine — la celălalt.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – LEU

Poate ar fi bine să vă temperați puțin firea ca să vă armonizați cu partenerul și să evitați discuțiile contradictorii. E posibil să faceți o rezervare într-o stațiune pentru un concediu de sărbători, alături de ai voștri, exact cum v-ați dorit.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Aveți emoții legate de școală, de o muncă suplimentară, dar o să vă luați inima-n dinți și veți face față examinării, cu succes până la final. E posibil să apelați la o firmă pentru mici reparații în locuință, că au apărut urgențe.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Aveți câteva drumuri de făcut: să recuperați bani, acte și să faceți unele achiziții ca să puneți ordine în viața personală. Munca voastră va fi apreciată și o să vă primiți banii, pentru că valoarea voastră se vede.

Horoscop 24 noiembrie 2025 – SCORPION

Apare ocazia unei investiții, dar gândiți-vă bine dacă este avantajoasă — voi vreți să vă sporiți banii, nu să-i pierdeți. Tot acum pot intra și acei bani pe care îi așteptați de mult și o să aveți din ce cheltui în perioada ce urmează.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare: 23-11-2025 20:52

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Horoscop 23 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se reașeză lucrurile pe făgașul lor
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 23 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se reașeză lucrurile pe făgașul lor

Horoscop 23 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care vor scoate la iveală un adevăr de care avem mare nevoie. Și o să ne recăpătăm liniștea sufletească.  

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 22 noiembrie - 21 decembrie 2025. Provocări, oportunități și energie pentru fiecare zodie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 22 noiembrie - 21 decembrie 2025. Provocări, oportunități și energie pentru fiecare zodie

Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 22 noiembrie - 21 decembrie 2025, evidențiind principalele influențe astrologice care pot influența evenimentele, alegerile și stările emoționale din această lună.  

Horoscop 22 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se adună bani din surse diverse
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se adună bani din surse diverse

Horoscop 22 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E o energie de care ar fi bine să profităm la maximum: să ne plimbăm, să mergem la petreceri, să revedem oameni pe care nu i-am mai văzut de multă vreme.  

Recomandări
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei
Stiri externe
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Donald Trump acuză Kievul că nu are niciun fel de recunoștință față de eforturile Statelor Unite de a încheia războiul.

Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți
Stiri actuale
Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe
Stiri actuale
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28