Horoscop 23 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se reașeză lucrurile pe făgașul lor

Horoscop 23 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care vor scoate la iveală un adevăr de care avem mare nevoie. Și o să ne recăpătăm liniștea sufletească.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și o să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Program încărcat cu vizite. Poate treceți în revistă câteva obiective care sunt de mult pe listă, dar pe care le-ați tot amânat. Se poate să faceți cunoștință cu oameni care vă pot sprijini într-o viitoare colaborare și o să păstrați legătura.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Vine cineva cu mari așteptări, convins că se va repara o relație în care și voi v-ați pus speranțe, dar au intervenit lucruri neprevăzute. O să fie un moment clarificator, care poate reașeza lucrurile pe făgașul lor.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Este posibil să aveți un eveniment în familie și toată lumea să fie fericită, că vă revedeți după mult timp. Cineva vă invită la un spectacol și o să mai legați niște prietenii pe acolo. De acum înainte este posibil să fiți văzuți mai des pe la mondenități.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – PEȘTI

O să vă lăsați curtați de cineva care vrea să vă scoată la plimbare prin oraș sau chiar prin țară. Dacă nu v-ați făcut deja planuri, o să vă lăsați duși de val. Primiți o invitație de onoare la o ceremonie, iar momentul va fi emoționant și s-ar putea să vă dezvăluie câteva adevăruri.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – BERBEC

Un du-te–vino v-ar prinde bine. Ați face o excursie de o zi — plecați dimineață și vă întoarceți seara, dacă destinația nu e prea departe. O să folosiți bugetul de distracție ca să ieșiți cu ai voștri și să mai uitați de muncă.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – TAUR

O să vă intersectați cu prieteni vechi și noi la evenimentele la care veți ajunge. O să refaceți punțile de comunicare cu oameni de care v-ați distanțat pentru o vreme. În cuplu, aduceți un plus de prospețime: ieșiți la plimbare, la un târg, expoziție, concert sau un tête-à-tête.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – GEMENI

Prietenii vă scot la plimbare. Poate mergeți la o aniversare, cineva este sărbătorit și vă vrea alături. Vă mobilizați ușor pentru o escapadă turistică să vizitați niște prieteni — dacă nu cumva s-au anunțat deja niște musafiri la voi.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – RAC

Întoarceți un gest frumos unui prieten care v-a fost alături într-un moment dificil, și o să vă meargă la suflet — poate luați masa împreună. Se pot repara niște greșeli ale trecutului și o să continuați o relație care își pierduse prospețimea, iar asta o să vă facă fericiți.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – LEU

Vă mobilizați ușor să plecați într-o escapadă turistică, poate și pentru că există un moment festiv în cercul de prieteni și e fix pe gustul vostru. Este posibil să vi se mulțumească public pentru rezultatele muncii voastre și poate primiți chiar și un premiu.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Reapare cineva care a lipsit o vreme și își face timp pentru voi ca să recuperați ce s-a pierdut. Resurse există și e bine să le scoateți la lumină, să știe și celălalt. Se anunță și o cheltuială — de plăcere — ca să le faceți surprize frumoase celor dragi.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Vă răscolesc niște amintiri și poate dați un telefon să lămuriți anumite aspecte din trecut; o relație se poate resuscita — merită încercat. Posibil să mergeți la o nuntă sau la o aniversare a unei căsătorii și să revedeți rude și prieteni de care v-a fost dor.

Horoscop 23 noiembrie 2025 – SCORPION

Se poate reuni grupul de altădată pentru o activitate care v-ar deconecta și v-ar aduce un vibe pozitiv. Poate că i-ați promis cuiva o vizită și, dacă nu aveți alte planuri, o să treceți măcar pentru o vorbă bună.

